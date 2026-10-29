Corina Machado dijo que “la transición política es irreversible” y criticó el acuerdo petrolero con Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves al Gobierno de Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro, aunque criticó el acuerdo petrolero de Delcy Rodríguez, a cargo de Venezuela. En su primera conferencia de prensa tras regresar al país después de diez meses en el exilio, estableció que "la transición política es irreversible".

En el encuentro, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, Machado mencionó especialmente a Trump, a su administración y al secretario de Estado, Marco Rubio, y destacó "su visión y coraje" para la acción del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses secuestraron a Maduro en Caracas. La dirigente ya había elogiado en varias oportunidades la operación e incluso le entregó a Trump su medalla del Nobel.

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La opositora explicó que volvió al país para “movilizar a la sociedad” de cara a las próximas elecciones presidenciales. Según sostuvo, Rubio planteó una hoja de ruta hacia una transición democrática que contempla la realización de comicios en 2027. “La fecha de la elección es la fecha de la liberación”, afirmó. Su partido reclama que las elecciones se hagan el año próximo y que ella pueda ser candidata, a diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando fue inhabilitada. La oposición denunció como fraudulentos aquellos comicios, en los que Maduro se proclamó reelecto.

Las condiciones para volver a las urnas

Machado sostuvo que uno de los primeros pasos hacia una salida democrática es actualizar y depurar el Registro Electoral para que todos los venezolanos habilitados puedan votar. También dijo que espera que la mesa de negociación política permita designar nuevas autoridades judiciales y electorales, y fijar una fecha para las presidenciales.

Otro de sus reclamos centrales fue la liberación de los presos políticos. “No descansaremos hasta que cada ciudadano civil y militar sea liberado”, afirmó. Además, pidió derogar normas que, según denunció, se usan para perseguir a opositores, como la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la legislación antiterrorista. Machado aseguró que no recibió garantías formales ni un salvoconducto para hacer política en el país, y negó haber recibido mensajes de Rodríguez o de Estados Unidos para concretar una reunión.

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Su plan para la transición

La dirigente presentó tres iniciativas para organizar la participación ciudadana: “Venezuela, Tierra de Gracia”, “Constructores” y “Punto de Acuerdo”. Esta última propone asambleas dentro y fuera del país para debatir sobre las instituciones, la justicia, la educación y la salud. También planteó revisar aspectos de la Constitución, como el presidencialismo, el rol de las Fuerzas Armadas y la reelección indefinida, a la que se opuso, y propuso avanzar hacia un sistema federal.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por especialistas independientes venezolanos y extranjeros, para escuchar a las víctimas y establecer mecanismos de reparación. “Va a ser un proceso largo”, reconoció.

Las críticas al acuerdo petrolero

Sin embargo, la dirigente fue más crítica respecto del acuerdo petrolero firmado en agosto entre el gobierno interino y la administración Trump, que le otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas, el 20% del total. “Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, señaló.

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El convenio no fue difundido oficialmente, aunque medios estadounidenses lo filtraron hace algunas semanas. Lo opera la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por el empresario Alejandro Betancourt, señalado por presuntos negocios opacos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. Machado advirtió que Betancourt es investigado por delitos graves en distintos países: tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, y otra en Suiza por blanqueo de capitales.

La respuesta de Delcy Rodríguez

El regreso de Machado representa un desafío para el gobierno interino de Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, que asumió tras su captura y que, por ahora, cuenta con la preferencia de Trump. Poco antes de la conferencia de prensa, Rodríguez volvió a prometer elecciones, aunque sin fijar una fecha. “Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, declaró.

La presidenta interina también cuestionó la caravana con la que miles de simpatizantes recibieron a Machado a su llegada. “El show podía haberse evitado: los aeropuertos están aquí”, dijo en la televisión estatal.





IC/ML