Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro: los horarios, el pasaporte italiano y el rol del Gobierno argentino

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos se concretó durante la noche del martes 27 de octubre. El senador, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cruzó por tierra a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas, abordó un avión privado en Puerto Iguazú y continuó viaje hacia Estados Unidos, con una escala en Ecuador.

El traslado ocurrió después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le prohibiera abandonar el país y ordenara la entrega de sus pasaportes. Sin embargo, Bolsonaro logró ingresar a la Argentina con documentación válida.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro: la cronología del operativo

Durante el martes 27 de octubre, mientras circulaban versiones que situaban a Bolsonaro en Estados Unidos, el senador todavía se encontraba en Brasil. Según reconstruyó TN, habría permanecido a unos 90 minutos del paso fronterizo con Misiones mientras se coordinaban los movimientos para abandonar el país.

A las 22.50, la Dirección Nacional de Migraciones registró el ingreso de Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

El avión LV-JQW de Baires Fly. | Crédito: https://www.flightradar24.com/

El organismo confirmó que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales registrados para ingresar a la Argentina.

A las 23.30, apenas 40 minutos después de cruzar la frontera, la familia abordó un avión privado operado por Baires Fly S.A. El traslado al aeropuerto se realizó en vehículos con patente brasileña y contó con una escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La aeronave despegó a las 00.22 del miércoles 28 rumbo a Guayaquil, Ecuador. Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami cerca de las 10.40.

El pasaporte italiano y la restricción judicial en Brasil

Uno de los puntos centrales del operativo fue la documentación utilizada para atravesar los controles migratorios. La Justicia brasileña había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar el país. La Policía Federal avanzó con la cancelación de los documentos emitidos por Brasil.

Sin embargo, los acuerdos del Mercosur permiten que los ciudadanos brasileños ingresen a la Argentina con documentos de identidad habilitados, sin necesidad de presentar un pasaporte.

Flávio Bolsonaro salió de Brasil por la Argentina: Migraciones confirmó su paso y el vuelo hacia Ecuador

Además, Bolsonaro cuenta con ciudadanía italiana desde 2023. Según reconstruyeron TN y Clarín, habría utilizado su documento brasileño para ingresar a la Argentina y su pasaporte italiano para salir. Migraciones no detalló qué documentación presentó cada integrante de la familia.

El senador tampoco registraba una orden de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo por esa vía.

Qué se sabe sobre la participación del Gobierno de Milei

La intervención de funcionarios argentinos es uno de los principales interrogantes que dejó la salida de Bolsonaro. Según publicó Clarín, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) habrían participado de la operación.

Fuentes oficiales de Misiones señalaron que la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, puso a disposición una camioneta Toyota blanca con patente diplomática para trasladar a Bolsonaro y su familia. Sin embargo, no estaba confirmado que el senador hubiera ingresado al país en ese vehículo.

Javier Milei. Pasea su intolerancia por el mundo, la despliega en Brasil, en España o en donde desembarque. | Crédito: AFP

Por su parte, el abogado mexicano Simón Levy aseguró en una entrevista televisiva que Javier Milei había participado de la coordinación del traslado. También sostuvo que la denominada “Operación Alba” había sido conducida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la intervención de Marco Rubio. Esas afirmaciones no fueron confirmadas oficialmente por ambos gobiernos.

En paralelo, el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Carreira, celebró en redes sociales que Bolsonaro estuviera en Estados Unidos y reivindicó la actuación de la administración de Milei.

El vuelo de Baires Fly y el costo de US$ 140.000

La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A. El manifiesto de pasajeros citado por TN identificó a Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas como ocupantes del vuelo con destino declarado a Guayaquil.

Según reveló Mauricio Caminos para PERFIL, el vuelo privado costó US$ 140.000 y fue pagado por un broker estadounidense. El dato abre interrogantes sobre quién contrató el servicio y cuál fue el papel del intermediario en la organización del traslado.

Avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW

Perfil también reconstruyó que Baires Fly había informado a la Aduana y a Migraciones sobre un vuelo de la aeronave LV-JQW con destino a Estados Unidos, previsto inicialmente para las 2 de la madrugada del martes. Ese viaje fue cancelado antes de que se presentara el plan de vuelo definitivo con los datos de los pasajeros.

La empresa también fue mencionada en investigaciones judiciales vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese antecedente no demuestra, por sí mismo, una conexión entre esas causas y el traslado del senador brasileño.

La Cancillería y el posible pedido de asilo

Según publicó Perfil, una fuente argentina aseguró que el canciller Pablo Quirno había solicitado analizar el escenario de un eventual pedido de asilo o refugio para Bolsonaro. El informe habría sido preparado entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, ante la posibilidad de que el dirigente llegara a territorio argentino.

No se confirmó que Bolsonaro hubiera solicitado alguna de esas figuras de protección ni que el Gobierno hubiera decidido concedérselas.

Por otra parte, el medio brasileño O Povo informó que la embajada argentina en Brasil había permanecido abierta durante la noche, supuestamente a la espera de una eventual solicitud de asilo político. Esa versión tampoco confirma que el pedido se hubiera concretado.