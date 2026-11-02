Ciberataque a heladeras provoca pérdidas millonarias de comida en Bélgica, Luxemburgo y Suecia

En la madrugada de este lunes, una nueva ola de ciberataques coordinados alteró a distancia la temperatura de las heladeras de varias cadenas de supermercados. El frío necesario para conservar los alimentos fue reemplazado por un calor de más de 50 grados y provocó pérdidas millonarias en varios países de Europa. Es el segundo ataque de este tipo en menos de un mes, tras el registrado en Francia el 12 de octubre, que afectó a 700 locales.

Carrefour, Spar e Ikea fueron algunas de las empresas blanco del ataque, que se extendió por distintas ciudades de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Estonia e Irlanda. La compañía más afectada fue Ahold Dehaize en Bélgica, con 40 locales atacados; Carrefour e Intermaché reportaron 15, mientras que Spar y Coluyrt notaron daños en 5. Ikea, solo en uno, que usaba un proveedor de refrigeración distinto a los demás, según comunicaron voceros de la empresa.

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Las investigaciones de agencias de seguridad señalan que los atacantes aprovechan fallas en software desactualizados, contraseñas débiles y la exposición directa a Internet de los equipos de frío para manipular los ciclos de descongelamiento y apagar los sistemas de alarma antes de que los empleados puedan notar el daño.

Por qué atacan las heladeras: más hipótesis que certezas

Por el momento, ningún grupo ni colectivo reivindicó públicamente este atentado. Las principales hipótesis apuntan a una operación de extorsión financiera, o bien a un sabotaje de infraestructura crítica en el marco de lo que se denomina una "guerra híbrida", que combina métodos militares convencionales con tácticas no convencionales y encubiertas.

Los expertos evalúan si detrás de la maniobra hay bandas delictivas buscando rescates económicos rápidos o, por el contrario, actores estatales que buscan desestabilizar la cadena de suministro de alimentos frescos en Occidente.

Los empleados de la cadena sueca ICA tiran comida que se echó a perder por el corte de la cadena de frío.

La compañía belga Ahold había notificado también el mes pasado un incidente de ciberseguridad a la policía holandesa tras detectar actividad sospechosa en ‌su infraestructura.

La semana pasada, además, el Pentágono anunció que varios fallos sufridos por cámaras frigoríficas en Estados Unidos están siendo investigados bajo el rótulo de "ciberataques".

MB / VR / ff