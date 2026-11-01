El ciberataque a Binance desata retiros masivos mientras el FBI señala a Corea del Norte

Los clientes de Binance retiraron 3.640 millones de dólares, cuando la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo volvió a estar en línea el domingo después de que piratas infórmaticos vinculados por el FBI a Corea del Norte robaran miles de millones la semana pasa.

La plataforma afirmó que los retiros se estaban estabilizando tras un repunte inicial y que los volúmenes de depósito se mantenían "sustanciales". La plataforma de intercambio indicó que había recuperado el 95% de los 6.300 millones de dólares en activos robados.

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El 5% restante de los tokens robados consiste en activos menos líquidos y su recuperación en las cantidades necesarias podría demorar más, según indicó la compañía.

"Esta cifra no incluye los flujos que hemos depositado en nuestra nueva billetera digital, por lo que no es precisa. Nuestra última actualización sobre X es la más cercana a la realidad", declaró un portavoz de Binance en referencia a los datos de DefiLlama.

Binance, fundada en China, anunció que la implementación de los retiros se realizaría por fases, priorizando la demanda de los usuarios. La primera fase abarcó 15 tokens, entre ellos bitcoin, entre otras.

La plataforma de intercambio indicó que había recuperado el 95% de los 6.300 millones de dólares en activos robados

En paralelo, la empresa trabajó contra otras compañías de criptomonedas para congelar algunos de los activos afectados, y hasta el viernes se localizaron alrededor de 3.000 millones de dólares. La bolsa declaró que asumirá el impacto financiero del ciberataque y reservó alrededor de 6.340 millones de dólares de los fondos de la empresa para cubrir las pérdidas.

El FBI vincula el ataque con una unidad norcoreana

El FBI declaró este sábado que la unidad TraderTraitor, patrocinada por el Estado norcoreano, fue responsable del ataque. Por su parte, Pyongyang negó utilizar unidades cibernéticas vinculadas al Estado para espionaje, robo financiero y generación de ingresos.

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Según un comunicado del FBI, las fuerzas del orden observaron a miembros de la unidad convirtiendo activos robados en la criptomoneda ether, y añadieron que preveían un "mayor blanqueo" de los activos mediante el uso de tecnología relacionada.

Los analistas también señalaron la implicación de Corea del Norte. La mayor partes del robo se desarrollo en unos 20 minutos, comenzado a última hora del jueves. y presentaba similitudes con ataques anteriores de gran magnitud atribuidos al gobierno norcoreano, según la empresa estadounidense.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que aún no estaba claro si Corea del Norte estaba involucrada. "No sabemos si se trata de Corea del Norte, pero si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto", señaló el republicano.

BGD/AF