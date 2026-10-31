Binance logró cubrir el 90% de los US$6300 millones robados en el mayor hackeo de su historia

Binance informó que logró cubrir aproximadamente el 90% de los US$6300 millones sustraídos durante el ciberataque del jueves y que continúa trabajando para recuperar el monto restante. La plataforma de intercambio de criptomonedas aseguró que los usuarios no tendrán que asumir las pérdidas y que utilizará fondos propios para garantizar sus saldos.

En un nuevo comunicado difundido este sábado, la empresa explicó que el porcentaje de cobertura pasó del 80% al 90% desde su última actualización. El 10% pendiente corresponde a tokens con menor liquidez, cuya recompra puede demandar más tiempo. Para completar el proceso, Binance opera tanto en el mercado como a través de canales extrabursátiles (OTC) y mantiene conversaciones con otros actores del sector.

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La compañía indicó que destinó alrededor de US$6340 millones de sus reservas internas para responder al incidente. La cobertura combina recursos de su tesorería corporativa, una utilización parcial del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), que cuenta con US$1000 millones, y una parte del fondo de seguro de futuros.

Cuándo se reanudarán los retiros en Binance

Uno de los principales interrogantes para los usuarios es cuándo podrán volver a retirar sus criptomonedas. Binance aseguró que mantiene el cronograma anunciado y que espera restablecer los servicios de retiro el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, todavía no precisó el horario ni si la habilitación se realizará de manera simultánea en todos los países.

La empresa también anunció una nueva actualización de su prueba de reservas, el mecanismo que permite comprobar que los activos depositados por los clientes cuentan con respaldo. Según informó, ya tomó una nueva fotografía del estado de los fondos al 31 de octubre y trabaja para completar la prueba de conocimiento cero (zero-knowledge proof).

Hackeo a Binance

Los usuarios que tengan Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, Ripple USD (RLUSD) y Zcash (ZEC) podrán verificar que sus tenencias cuentan con un respaldo de al menos 1 a 1 cuando esté disponible el informe completo.

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La pista que vincula el hackeo de Binance con Corea del Norte

El ataque ocurrió el jueves y provocó la sustracción de unos US$6300 millones en criptoactivos en apenas 20 minutos. La magnitud del robo superó ampliamente el mayor antecedente conocido hasta ahora: el hackeo a la plataforma Bybit, en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos US$1500 millones.

La firma de análisis de blockchain TRM Labs señaló que tiene un alto grado de confianza en que detrás del ataque estuvo TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. La empresa investigadora sostuvo que encontró coincidencias con otros robos atribuidos a ese país, tanto en los movimientos registrados en la cadena de bloques como en información externa.

Kim Jong-un

TraderTraitor es señalado como parte del Grupo Lazarus, una organización de hackers que ganó notoriedad en 2014, cuando fue acusada de atacar a Sony Pictures en medio de la polémica por la película The Interview, una comedia sobre el líder norcoreano Kim Jong-un.

El codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, describió el episodio como un ataque complejo. Según explicó, los responsables utilizaron una computadora portátil comprometida y un programa malicioso diseñado para borrar rastros de su actividad, lo que dificulta la investigación.

El caso también llegó a las autoridades estadounidenses. El presidente Donald Trump confirmó que su país investigaba el ataque, mientras que el FBI informó que estaba al tanto del incidente y que buscaba determinar su alcance y sus posibles consecuencias. El Departamento de Justicia, por su parte, no confirmó públicamente la apertura de una investigación.

LB/AF