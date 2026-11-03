Allanaron el depósito del padre de Meghan Markle en México en una investigación por presunta posesión de material de abuso infantil

Allanaron en México un depósito del padre de Meghan Markle, la actriz casada con el príncipe británico Enrique de Sussex, hijo menor de Lady Di, como parte de una investigación por presunto almacenamiento de imágenes de abuso se**al infantil.

Esta información fue dada a la agencia AFP por la fiscalía que se ocupa del caso. Todo comenzó la semana pasada, cuando la policía de Filipinas informó que había encontrado imágenes de abuso de niños en una antigua casa que tenía en el país asiático el ciudadano Thomas Markle.

Duquesa de Sussex Meghan Markle y su padre

El hombre, que actualmente tiene 82 años, vivió en México antes de instalarse en Filipinas en 2025. Ahora, desde Estados Unidos, Markle niega las acusaciones en su contra.

Por su parte, la fiscalía del estado mexicano de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, reveló que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de “material de pornografía infantil” en el depósito que alquiló el ex director de fotografía.

El propietario del negocio declaró que Markle dejó de pagar el alquiler en 2024, sin embargo, su depósito permaneció resguardado.

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Los investigadores afirmaron haber hallado en este lugar “revistas de origen asiático” de hace dos décadas, sin detallar su contenido; y además un equipo de cómputo que está en proceso de ser entregado a la fiscalía federal.

Luego de los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en su contra en una entrevista que le dio al diario británico Daily Mail y las definió como “un montón de mentiras”.

Duquesa de Sussex Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry

La reacción de Meghan Markle tras la denuncia contra su padre

La actriz afirmó sentirse “profundamente consternada” tras la revelación de las investigaciones contra su progenitor por supuesta posesión de imágenes de abuso infantil.

Meghan reveló que hace 6 años se enteró de una carta enviada a la policía británica con “acusaciones preocupantes” contra su padre y que, su distanciamiento de él, estuvo motivado por el deseo de “proteger” a sus hijos.

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La actriz y su familia abandonaron el Reino Unido en 2020, pero regresaron al país a finales de agosto de este año.

Meghan había cortado todo vínculo con su progenitor desde su boda con el príncipe Enrique en 2018.

HM