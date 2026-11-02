La Noche de los Museos: seis espacios curiosos para descubrir en Buenos Aires

Buenos Aires volverá a convertirse en un gran circuito cultural con una nueva edición de La Noche de los Museos. El evento se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, entre las 19 y las 2, con entrada libre y gratuita en más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones de la Ciudad.

Como cada año, la propuesta invita a recorrer distintos barrios y descubrir espacios que durante el resto del año pueden pasar inadvertidos. Además de los museos tradicionales, existen lugares con colecciones particulares, historias sorprendentes y temáticas que se alejan de las exposiciones convencionales.

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Entre las alternativas aparecen un bar que funciona como museo fotográfico, un espacio dedicado a la historia del periodismo argentino y hasta una institución universitaria que conserva cientos de piezas anatómicas. A la espera de que se publique la programación oficial con el listado completo de instituciones participantes, estos son seis museos curiosos de Buenos Aires que vale la pena conocer y tener en cuenta para organizar un recorrido cultural.

Seis museos fuera de lo común para descubrir en Buenos Aires Museo Fotográfico Simik: un museo escondido dentro de un bar

Museo Fotográfico Simik

En el barrio de Chacarita, dentro del tradicional Bar Palacio, funciona el Museo Fotográfico Simik, un espacio que reúne cámaras antiguas, fotografías y objetos vinculados con la evolución de la fotografía. Fue creado en febrero de 2002 por el fotógrafo Alejandro Simik, con el objetivo de preservar parte de la historia de esta disciplina y mostrar los cambios tecnológicos que atravesó a lo largo del tiempo.

Entre sus colecciones se destacan daguerrotipos de origen argentino y norteamericano, más de 4.000 fotografías y cámaras que datan de fines del siglo XIX. Su particularidad es que las piezas conviven con las mesas y la ambientación de un bar, por lo que los visitantes pueden encontrarse con parte de la historia fotográfica mientras recorren un café tradicional porteño.

Margen del Mundo: un recorrido por la historia del periodismo

Museo Margen del Mundo

En Chacarita también se encuentra Margen del Mundo, un espacio cultural dedicado al periodismo, los medios de comunicación y la historia argentina. Su propuesta permite acercarse al trabajo de los comunicadores y conocer distintos momentos de la evolución de la prensa nacional.

El lugar combina exposiciones, recursos audiovisuales y contenidos vinculados con la actualidad y la memoria periodística. Además, funciona como un espacio de encuentro para charlas, entrevistas y actividades culturales. Es una alternativa particular para quienes sienten curiosidad por conocer cómo se construyen las noticias y cómo cambiaron los medios a lo largo de las décadas.

Museo Jacobo Urso: la historia de San Lorenzo en un solo lugar

Museo Jacobo Urso

Para los fanáticos del fútbol, el Museo Jacobo Urso es una parada diferente. Ubicado en el estadio Pedro Bidegain, reúne parte del patrimonio histórico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con camisetas, trofeos, fotografías, medallas, banderas y recuerdos de distintas generaciones de jugadores.

Fue inaugurado el 21 de diciembre de 2003, luego de un trabajo de recopilación impulsado por socios de la institución. Entre sus objetos más particulares se encuentra una colección de recuerdos que permiten reconstruir la historia deportiva y social del club, además de piezas que forman parte de la memoria de sus hinchas.

Museo Criollo de los Corrales: un viaje a las tradiciones argentinas

Museo Criollo de los Corrales

En Mataderos, un barrio históricamente relacionado con la actividad ganadera, funciona el Museo Criollo de los Corrales. El espacio nació el 9 de julio de 1964 y reúne más de 3.000 piezas vinculadas con la cultura gauchesca, las tradiciones populares y la historia rural argentina.

Su colección incluye herramientas, objetos de trabajo, vehículos utilizados antiguamente por los reseros, pinturas, fotografías y elementos representativos de la vida criolla. Ubicado en la recova del antiguo matadero y del Mercado de Hacienda de Liniers, el museo permite conocer una parte de la identidad porteña que conserva fuertes vínculos con las costumbres del campo.

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Botica del Ángel: el universo artístico de Eduardo Bergara Leumann

Museo La Botica del Ángel

En el barrio de Monserrat se encuentra la Botica del Ángel, un museo de arte escenográfico creado por Eduardo Bergara Leumann, una figura emblemática de la cultura argentina. El espacio funciona en un edificio que conserva el espíritu creativo de su fundador y propone un recorrido por distintos ambientes cargados de objetos, obras de arte, vestuarios y recuerdos.

Lejos de las salas tradicionales, la Botica del Ángel se caracteriza por su estética particular y por la combinación de distintas expresiones artísticas. Su historia está ligada a la vida cultural porteña de los años 60 y al proyecto de su creador, que convirtió el lugar en un punto de encuentro para artistas, músicos y personalidades del espectáculo.

Museo de Anatomía Juan José Naón: las piezas más sorprendentes de la medicina

Museo de Anatomía JJ Naón

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires funciona el Museo de Anatomía Juan José Naón, un espacio dedicado al estudio y la divulgación del cuerpo humano. Su colección reúne más de 600 disecciones de material cadavérico conservadas en frascos, preparaciones anatómicas realizadas con diferentes técnicas y piezas de gran valor histórico.

También cuenta con material documental, bibliográfico y piezas ceroplásticas, elaboradas en cera, que forman parte de su patrimonio. Organizado con fines educativos y científicos, el museo ofrece una mirada particular sobre la anatomía humana y permite conocer cómo evolucionaron las técnicas utilizadas para estudiar el organismo.