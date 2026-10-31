Wagner acusó a Pavón en el juiciopor el femicidio de Micaela García

Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Micaela García (21), volvió a reconstruir ante la Justicia la madrugada en la que la joven fue secuestrada y asesinada en Gualeguay. Pero esta vez señaló directamente a Néstor Pavón, su antiguo empleador, como responsable del crimen y aseguró que fue quien la asfixió.

“Estoy arrepentido y pido perdón, pero yo no la maté. Ya dije que no la maté hace nueve años atrás; me di vuelta y le dije (a Pavón) ‘vos la mataste’. Por tercera vez que lo estoy diciendo. No me creyeron”, sostuvo durante su declaración de ayer.

El caso. Micaela estudiaba el profesorado de Educación Física y era militante del Movimiento Evita y del colectivo Ni Una Menos. Desapareció durante la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando regresaba caminando de un boliche de Gualeguay, Entre Ríos. Fue interceptada y trasladada en un automóvil, abusada sexualmente y asesinada por asfixia. Su cuerpo fue encontrado el 8 de abril en una zona rural, después de una intensa búsqueda que movilizó a todo el país.

En el primer juicio, realizado en octubre de 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual y homicidio agravado por alevosía, por haber sido cometido para procurar la impunidad y por mediar violencia de género. Los jueces establecieron que había asesinado a Micaela para ocultar el abuso

Pavón, su empleador en un lavadero de autos, recibió cinco años de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Gabriel Otero, otro de los acusados, fue absuelto.

Sin embargo, en junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena de Wagner, anuló la de Pavón y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar si había participado directamente del abuso sexual y el femicidio, como sostenían la Fiscalía y la querella.

Ayer, Wagner compareció como testigo en el nuevo juicio contra Pavón. Durante su testimonio, relató que aquella madrugada había salido con Pavón y que ambos recorrieron Gualeguay en un Renault 18, después de consumir alcohol y drogas.

“Justo iba, que en paz descanse, iba Micaela caminando. Paró el auto y me dice ‘agárrala’. Ella decía suéltenme, déjenme, auxilio”, declaró, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Análisis Digital.

El acusado admitió que participó en la captura de la joven y que Pavón lo ayudó a introducirla en el automóvil. Sin embargo, sostuvo que se alejó momentáneamente cuando se encontraban en una zona apartada. “Cuando volví, la estaba asfixiando Pavón y no la pude salvar”, afirmó.

El fiscal Gamal Taleb también le preguntó por el abuso sexual. Wagner respondió que no podía precisar si él mismo había abusado de la víctima debido al estado en el que se encontraba, pero señaló a Pavón.

“Yo no sé si yo abusé de ella o no”, manifestó. Cuando le preguntaron si alguien la había abusado esa noche, respondió: “Sí, él sí”. Wagner también reconoció que colaboró para trasladar el cadáver de Micaela hasta una zona rural y aseguró que Pavón había propuesto enterrarlo.

“Él la quería enterrar pero yo no lo dejé porque tenía que aparecer”, declaró.

En otro tramo de su testimonio aseguró que su antiguo empleador lo ayudó a abandonar Gualeguay después del asesinato, entregándole dinero y facilitándole un viaje en camión.