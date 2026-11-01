Patrick Stewart murió pero en breve se estrena su último filme

Para un par de generaciones, Patrick Stewart fue siempre el Capitan Jean-Luc Picard, figura de la atemporal Viaje a las estrellas, serie que en Argentina, al comienzo, se veía en la televisión blanco y negro. Para los más jóvenes, este actor británico es más conocido por su particpación en X-Men. Por eso la noticia de su muerte, a los 86 años, no pasó desapercibida. “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su sonora voz y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros”, decía el comunicado oficial.

Stewart nació en la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de mudarse a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera actoral. Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el mencionado capitán Jean-Luc Picard en Viaje a las estrellas: La nueva generación, y el del profesor Charles Xavier en varias películas de X-Men, y en otras producciones relacionadas de Marvel. “Stewart exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del universo cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise”, destacó el texto con el que se anunció su partida.

Shakespeare. Stewart tenía 47 años cuando debutó en Viaje a las estrellas, y ese rol se convirtió en su vía hacia la fama y la fortuna. El popular actor australiano Hugh Jackman recordó a Stewart como “uno de los grandes del teatro y la pantalla” y como “un amigo y un hombre extraordinario”.

Por su parte, la Royal Shakespeare Company lo calificó como “un coloso tanto del escenario como de la pantalla y uno de los mejores actores clásicos shakesperianos de su generación”. Stewart hará su última aparición cinematográfica en pantalla como el profesor Xavier en Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre.

Nombrado caballero en 2010, Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos; brevemente con la productora Wendy Neuss, y luego con Sunny Ozell.