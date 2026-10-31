Netanyahu ganó, pero no logra formar gobierno

Israel ingresó en un frenesí de negociaciones tras las elecciones parlamentarias, que no dejó un ganador claro. Si bien el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu superó al de la oposición, quedó lejos de la mayoría necesaria para mantener el control del Congreso (Knéset), según los resultados finales.

La coalición de derecha y extrema derecha de Netanyahu obtuvo 53 bancas de las 120 que tiene la Knéset y el partido Likud del primer ministro siguió siendo el más votado, con 27 diputados, indicó la Comisión Electoral ayer. El bloque de la oposición, liderado por el centrista Gadi Eisenkot, consiguió 48 bancas.

Los comicios del martes fueron los primeros desde el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas en Israel, el 7 de octubre de 2023, lo que sin duda influyó en estos comicios. La votación se caracterizó por la participación más alta desde 1999, con el 77%, y un avance espectacular de los dos partidos árabes, Raam y la Lista Unificada, que obtuvieron por sí solos 19 bancas. Esas formaciones fueron blanco de acusaciones de fraude electoral difundidas por el bando de Netanyahu.

Autoridades y medios de comunicación afirmaron, en particular, que se sospecha que estas formaciones habían recibido fondos de Qatar para financiar la compra de votos.

El emirato del Golfo suele ser utilizado como chivo expiatorio por la clase política israelí, y de hecho la oposición hizo campaña acusando a Netanyahu y a su entorno de tener vínculos con ese Estado, un apoyo financiero clave de Hamas que ha sido sede de la dirección política de ese movimiento proiraní durante años. Qatar y los partidos árabes rechazaron estas acusaciones, mientras Eisenkot acusó a Netanyahu de intentar “deslegitimar los resultados”.

El servicio de inteligencia interna (Shin Bet) indicó que estaba investigando sospechas de irregularidades, al tiempo que afirmó que dicha pesquisa no busca “incriminar a toda una comunidad que votó de manera democrática y legal”.

El escrutinio final se entregará oficialmente el próximo miércoles al presidente Isaac Herzog, quien iniciará entonces un proceso de consulta con los líderes de los partidos representados en la Knéset antes de designar a uno de ellos para intentar formar un gobierno.

La falta de mayoría en esta etapa augura negociaciones difíciles que podrían durar semanas. En caso de fracaso, el país podría tener nuevas elecciones. Estas legislativas también se desarrollaron en un contexto de críticas internacionales contra la conducción de la guerra en Gaza, así como contra la violencia y la expansión de los asentamientos en Cisjordania.