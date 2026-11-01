Necesidades pendientes de las personas de talla baja en Argentina

Todos tenemos derecho a la salud, a la autonomía, a la inclusión y a recibir una atención médica adecuada.

La acondroplasia es una enfermedad genética que afecta el desarrollo de los huesos y que plantea desafíos médicos y sociales a lo largo de toda la vida. Durante mucho tiempo, su abordaje estuvo centrado principalmente en el seguimiento de sus complicaciones y en el tratamiento de sus manifestaciones. En los últimos años, los avances científicos permitieron desarrollar terapias dirigidas a uno de los mecanismos biológicos que intervienen en esta condición. Sin embargo, contar con nuevas herramientas no resuelve por sí solo todas las necesidades de las personas: el diagnóstico temprano, el seguimiento interdisciplinario y el acceso equitativo a la atención continúan siendo esenciales.

La acondroplasia es la causa más frecuente de talla baja desproporcionada de origen genético. Afecta el crecimiento de los huesos largos, especialmente de los brazos y las piernas, mientras que otras partes del cuerpo presentan patrones de crecimiento diferentes. Las personas con acondroplasia pueden tener características físicas particulares, pero sus necesidades de salud y sus experiencias de vida son diversas. La condición no determina por sí misma las capacidades ni define quién es una persona.

Una condición genética que requiere seguimiento. La acondroplasia está asociada, en la gran mayoría de los casos, a una variante patogénica en el gen FGFR3. Este gen participa en la regulación del crecimiento óseo. Cuando su actividad se encuentra alterada, se modifica el proceso por el cual el cartílago se transforma en hueso, conocido como osificación endocondral.

En aproximadamente el 80% de los casos, la variante genética aparece de novo, es decir, no se encuentra presente en los padres. Por eso, el nacimiento de un niño o una niña con acondroplasia puede ocurrir en familias sin antecedentes de esta condición. Su aparición no es consecuencia de algo que la madre o el padre hayan hecho o dejado de hacer durante el embarazo.

El diagnóstico puede sospecharse durante la gestación a partir de los controles ecográficos y confirmarse mediante la evaluación correspondiente. También puede identificarse al nacer, a través de las características clínicas y radiológicas. El estudio molecular del gen FGFR3 permite confirmar el diagnóstico y aporta información útil para la orientación genética y la evaluación de posibles tratamientos.

Llegar al diagnóstico es solo el comienzo. La acondroplasia requiere controles que permitan anticipar, identificar y tratar oportunamente posibles complicaciones. Entre ellas se encuentran los problemas respiratorios, la apnea del sueño, las alteraciones auditivas, determinadas complicaciones de la unión entre el cráneo y la columna cervical y las dificultades ortopédicas. No todas las personas desarrollan las mismas complicaciones ni con la misma intensidad, por lo que el seguimiento debe adaptarse a cada paciente y a cada etapa de la vida.

La atención ideal requiere la participación coordinada de profesionales de distintas especialidades, entre ellos genética clínica, pediatría, traumatología, neumonología, otorrinolaringología y otras áreas según las necesidades individuales. El objetivo no es solamente tratar problemas cuando aparecen, sino también prevenir complicaciones y acompañar el desarrollo, la autonomía y la calidad de vida.

Tratamientos: qué cambió con los avances científicos. Uno de los más relevantes fue el desarrollo de terapias modificadoras de la cascada de crecimiento. Son dirigidas a actuar sobre una vía biológica relacionada con el crecimiento de los huesos. A diferencia de los tratamientos destinados exclusivamente a controlar las complicaciones, estas medicaciones buscan aumentar la velocidad de crecimiento lineal en niños y niñas con acondroplasia que todavía tienen abiertas las placas de crecimiento.

La respuesta debe evaluarse a lo largo del tiempo y en el marco de un seguimiento especializado. El tratamiento no reemplaza los controles clínicos, las intervenciones necesarias ni las medidas de apoyo.

La experiencia de las familias. Detrás de cada diagnóstico hay una historia. La sospecha, las consultas, la búsqueda de respuestas y la necesidad de comprender qué implica la condición forman parte de un recorrido que no siempre resulta sencillo. A esto pueden sumarse las dificultades para encontrar profesionales con experiencia, coordinar las distintas especialidades y acceder a las prestaciones indicadas.

La información confiable y el acompañamiento son fundamentales para que las familias puedan tomar decisiones con conocimiento y sin quedar solas frente a la incertidumbre. También es importante que los equipos de salud brinden explicaciones claras, eviten los prejuicios y contemplen las necesidades de cada persona en las diferentes etapas de su vida.

Desde Fundación AcondroSer destacan que fechas como el Día Mundial de las Personas de Talla Baja busca visibilizar las realidades de esta población, combatir la discriminación y promover el acceso a la salud. Entre los principales desafíos señalan las dificultades para acceder a especialistas, controles interdisciplinarios y tratamientos oportunos, así como las barreras administrativas y económicas. También advierten sobre la persistencia de prejuicios y la necesidad de políticas públicas que garanticen una atención integral e inclusiva.

“La inclusión y el acceso a la salud no son objetivos contrapuestos. Las personas con acondroplasia tienen derecho a participar plenamente en la sociedad y también a acceder a los avances de la medicina que pueden mejorar su salud y calidad de vida”, señala María Laura, presidenta de Fundación AcondroSer.

Argentina: acceso, cobertura e investigación. En el país, uno de los desafíos es garantizar que el diagnóstico y la atención no dependan del lugar de residencia, de los recursos económicos de la familia o de la posibilidad de encontrar un equipo especializado. La necesidad de coordinar diferentes disciplinas durante años exige circuitos de derivación claros, profesionales capacitados y una articulación efectiva entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Hablar de acceso no significa únicamente disponer de una medicación. También supone contar con diagnóstico, controles periódicos, especialistas, estudios cuando corresponden y acompañamiento para tomar decisiones informadas. Las familias necesitan información transparente sobre las alternativas disponibles, los beneficios esperados, los riesgos y las limitaciones de cada intervención.

Otro desafío es fortalecer la investigación clínica y la producción de conocimiento local. Los registros de pacientes, el seguimiento sistemático y la colaboración entre hospitales y centros especializados permiten conocer mejor las necesidades de la población, evaluar resultados y detectar desigualdades. En una condición poco frecuente, la cooperación entre instituciones resulta especialmente importante para reunir información suficiente y mejorar las prácticas de atención.

El desafío es que los avances científicos se traduzcan en oportunidades concretas para las personas, sin que las posibilidades de atención queden determinadas por las desigualdades del sistema.

Una mirada que incluya salud, autonomía y derechos. La acondroplasia no puede abordarse exclusivamente desde la estatura ni desde una lista de posibles complicaciones. Es necesario reconocer a cada persona en su integralidad, atender sus necesidades de salud y garantizar que pueda desenvolverse en entornos accesibles, sin discriminación ni barreras evitables.

La inclusión también requiere revisar prácticas cotidianas: desde las condiciones de accesibilidad en espacios públicos y medios de transporte hasta el trato en las escuelas, los ámbitos laborales y los servicios de salud. La información y la educación son herramientas fundamentales para combatir los prejuicios y evitar que las diferencias físicas se conviertan en obstáculos sociales.

A las familias que reciben un diagnóstico o tienen una sospecha de acondroplasia les diría que busquen orientación en un equipo de salud con experiencia en genética clínica y displasias esqueléticas. Es importante realizar los controles indicados, consultar ante nuevas preocupaciones y pedir información sobre las alternativas de seguimiento y tratamiento. Las asociaciones de familias también pueden ofrecer acompañamiento y ayudar a encontrar recursos confiables.

Los avances científicos abren nuevas posibilidades. El compromiso del sistema de salud y de la sociedad es lograr que esas posibilidades se traduzcan en una mejor atención, más autonomía y una vida con derechos y oportunidades para todas las personas.

*Médica genetista (UBA). MN 156.245 - MP 454.904.