Nancy Godoy: la foto que apunta a una posible tortura y la sospecha de que plantaron el cuerpo

Una foto que los presuntos asesinos de Nancy Godoy (52) habrían intentado eliminar de un teléfono celular podría convertirse en una de las pruebas más importantes para reconstruir las últimas horas de la docente rural que fue asesinada en Corrientes. En la imagen se la vería arrodillada, atada y amordazada, una situación que alimenta la hipótesis de que estuvo cautiva y pudo haber sido sometida a torturas antes de morir. Lo que todavía nadie logra responder es por que se ensañaron tanto con ella. ¿Vio algo que no tenía que ver? ¿Con qué fin le sacaron la foto? ¿Y a quién se la enviaron?

El dato de la imagen fue revelado por el diario correntino “Época”, que citó a una fuente reservada de la investigación. Según esa versión, el archivo había sido borrado del dispositivo de uno de los detenidos, pero los especialistas lograron recuperarlo mediante una pericia informática.

La prueba podría ayudar a determinar qué ocurrió antes del asesinato, quiénes estuvieron con la víctima y dónde fue tomada la fotografía. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre el contenido de la imagen ni sobre las circunstancias en las que habría sido obtenida.

A esta sospecha se suma otra incógnita que intenta despejar la querella: si Nancy fue asesinada en otro lugar y su cuerpo trasladado hasta el bañado donde finalmente apareció, después de permanecer desaparecida durante tres semanas.

Gustavo Briend, abogado de la familia de la víctima, explicó que los investigadores del caso todavía deben determinar si el lugar donde encontraron el cadáver coincide con el escenario del crimen.

“Se busca saber si hubo un ataque sexual, si el cuerpo fue tirado ahí, si fue plantado o si ese fue el lugar del hecho. El cuerpo habla”, sostuvo el letrado en declaraciones a Radio Dos.

La escena. El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos dos kilómetros y medio de la Escuela Rural 626, donde trabajaba como directora suplente. Estaba semisumergido en una zona de bañados, vegetación espesa y difícil acceso, que todavía no había sido inspeccionada durante los rastrillajes.

A pocos metros aparecieron un bolso azul, botas y otras pertenencias personales, entre ellas su teléfono

celular.

Un dato que llamó la atención de los pesquisas fue el estado del bolso, que aparecía limpio pese a encontrarse en una zona de barro y humedad. Las botas también estaban ubicadas una junto

a la otra.

En principio todo permitiría pensar que fueron descartados allí mucho después de que fuera asesinada la docente.

En declaraciones a “Telenoche”, Briend también se refirió a la posibilidad de que el cadáver hubiera sido descartado después del crimen.

“Hay un trabajo preciso sobre el descarte del cuerpo”, afirmó el abogado, quien sostuvo que las características de algunas lesiones podrían ser compatibles con la intervención de personas acostumbradas a faenar animales.

La investigación deberá determinar ahora si esos indicios permiten reconstruir un posible traslado del cadáver y establecer dónde ocurrió efectivamente el asesinato.

Autopsia. Los resultados preliminares del Instituto Médico Forense de Corrientes determinaron que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta. El examen detectó múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades. Algunas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Un horror.

También se encontraron heridas compatibles con maniobras de defensa y mutilaciones, incluida la amputación de la mano izquierda.El informe indicó que la multiplicidad y las características de las heridas permiten inferir la posible utilización de varias

armas.

Briend describió lo ocurrido como “un acto de absoluto salvajismo” y señaló que los signos de defensa constituyen uno de los elementos que llevan a sospechar la participación de más de un agresor.

“El cuerpo tiene muchos signos de defensa en algunos de los miembros que quedan”, explicó el letrado, quien agregó que se presume que intervinieron varias personas.

Sobre la posibilidad de que Nancy hubiera sido torturada antes de morir,

mantuvo la cautela: “No podemos anticipar eso. Tampoco,

la verdad, descartarlo en este

momento”.

Declaraciones. La investigación también intenta establecer si las pruebas encontradas en las viviendas vinculadas con los cinco sospechosos acusados (cuatro de ellos vinculados a la investigación por el femicidio y una quinta acusada de falso testimonio) permiten reconstruir la secuencia del crimen.

En uno de los procedimientos, realizado en una propiedad relacionada con Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, fueron secuestradas prendas que podrían pertenecer a la docente.

Por otra parte, en el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, uno de los detenidos, se encontraron cuatro cuchillos y prendas con manchas rojizas. Los peritos deberán determinar si esas manchas corresponden a sangre humana y si alguno de los elementos tiene vinculación con el asesinato.

Bordón había declarado inicialmente que Nancy fue asesinada y que su cuerpo terminó arrojado en un bañado. Posteriormente se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de aquella declaración y denunció que habría sido obtenida mediante presiones policiales.

La coincidencia entre aquella primera versión y el lugar donde finalmente apareció el cadáver constituye otro elemento cuya relevancia deberán evaluar los fiscales.

Ayer también declaró mediante Cámara Gesell el hijo adolescente de Leguizamón, de 13 años. Los investigadores consideran que podría aportar información sobre el ataque, aunque el contenido de su testimonio no trascendió.

¿Vieron a la víctima con vida el 9 de octubre?

L.N.

Una declaración incorporada a la investigación podría aportar información sobre uno de los principales interrogantes del crimen de Nancy Godoy: cuándo fue asesinada.

Marcos Neironi, abogado de Rosa Leguizamón, una de las detenidas, aseguró que un testigo afirmó haber visto a Nancy con vida el 9 de octubre, alrededor de las 15, dos días después de su última comunicación conocida.

“Si Nancy estaba viva a esa hora, mi clienta no tiene nada que ver”, sostuvo el defensor en TN. Según explicó, Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, habían llegado ese mismo día a la localidad de Sauce a las 13.40.

Neironi afirmó que el testimonio fue aportado por la Fiscalía y que existen otras personas que pueden acreditar los movimientos de sus defendidos.

El fiscal Javier Mosquera ya había reconocido la existencia de una declaración sobre un supuesto avistamiento de Nancy el 9 de octubre, aunque aclaró que estaba siendo investigada.

Cabe destacar que la fecha de muerte todavía no fue establecida con precisión.