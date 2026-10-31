Mendoza: giro en la causa que investiga la muerte de una joven

Una herida en el abdomen y marcas en las muñecas de Ana Josefina Luna Carballo fueron determinantes para que la Justicia de Mendoza investigara como un posible femicidio la muerte de la joven de 21 años, que había sido trasladada inconsciente al hospital Lencinas de Godoy Cruz por su pareja.

El hombre, identificado como Alejandro Daniel Luquez, de 52 años, fue imputado este jueves por homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, un delito que contempla prisión perpetua.

Según medios locales, todo comenzó el lunes 26 de octubre, cuando Luquez llegó al hospital acompañado por la madre de la víctima y aseguró que la había encontrado descompensada en la cama de su vivienda.

El sospechoso sostuvo que había regresado de trabajar y que encontró cerca de la joven un blíster de pastillas, aunque dijo desconocer si había ingerido los medicamentos.

Los médicos intentaron reanimarla durante casi 50 minutos, pero finalmente constataron su muerte. Las lesiones que presentaba el cuerpo motivaron la intervención de especialistas de Homicidios y Policía Científica. La fiscal Laura Nieto, que subroga al fiscal Oscar Malla, dispuso la imputación después de recibir los primeros resultados de la autopsia, que aportaron indicios compatibles con una muerte violenta.

Luquez permanece detenido mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda que compartía con la víctima, ubicada en el barrio Parque Sur de Godoy Cruz.