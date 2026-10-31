Lula prioriza la estabilidad ante los guiños de Trump a Bolsonaro

Ante las tensiones políticas y el tablero regional condicionado por la postura de Estados Unidos, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva optó por una estrategia de cautela. Sintiéndose respaldado por su reciente victoria electoral, el mandatario decidió no entrar en confrontaciones directas con la administración de Donald Trump y priorizar la diplomacia fría, apostando por el “pragmatismo y la sobriedad”.

De acuerdo con fuentes del Palacio de Planalto consultadas bajo anonimato por la agencia AFP, el Ejecutivo brasileño considera que cuenta con el peso político suficiente tras el proceso electoral como para no escalar verbalmente con la Casa Blanca, sobretodo después de los graves roces que tuvieron.

La lectura interna en Brasilia es que las recurrentes declaraciones y los matices de Donald Trump respecto a la familia Bolsonaro responden a una maniobra discursiva calculada: un intento por “proteger a sus aliados políticos sin comprometer directamente los intereses estratégicos y comerciales de Estados Unidos” en la mayor economía de América Latina.

Trump fue crítico, aunque cauto. El presidente estadounidense salió a respaldar a Flávio Bolsonaro y a desconocer los resultados electorales, pero sin avanzar en una ruptura con Brasilia. “Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil; fue una desgracia”, declaró a los periodistas.

Cuando se le preguntó quién era el ganador legítimo de las elecciones, ya que Bolsonaro se presentó como “el líder de Brasil” tras huir del país al perder los comicios, Trump eludió el tema. “No quiero comentar eso en estos momentos.El presidente (Lula) me pidió que no interviniera, no tomé partido. Pero creo que fue una situación desgraciada. Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso”, respondió.

Una tensión diplomática latente. La relación entre Trump y Lula atravesó momentos de alta turbulencia en el último tiempo. Previamente al desenlace electoral, el propio mandatario brasileño cuestionó abiertamente la injerencia externa y los intentos de sectores opositores de capitalizar apoyos en Washington, ironizando incluso con que para el sector opositor bolsonarista “Brasil es su segundo país, y el primero es Estados Unidos”.

Por su parte, la administración estadounidense ha mantenido una marcada reticencia a la hora de alinear un reconocimiento terso, matizando su discurso con cuestionamientos sobre el proceso democrático brasileño e impulsando una agenda orientada a contrarrestar la influencia de potencias extracontinentales en la región.

Pese a la línea de prudencia adoptada por el cuerpo diplomático para evitar roces innecesarios, los ministros de Lula y el propio presidente han marcado límites inquebrantables en materia de soberanía.

Frente a cualquier intento de tutela externa o presión geopolítica en materia de seguridad y defensa —temas sensibles en la agenda que Washington intenta desplegar en el hemisferio—, el gobierno brasileño ha respondido con firmeza institucional. Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que Brasil mantiene una postura de cooperación madura y equilibrada, pero innegociable en cuanto a la autonomía de sus decisiones nacionales.

Con este enfoque, Brasilia busca desactivar el conflicto a corto plazo, permitiendo que los canales institucionales sigan abiertos mientras consolida su legitimidad interna y externa en este nuevo mandato.

La decisión del gobierno de Lula de mantener la calma se inscribe también en un escenario de seguimiento minucioso sobre los movimientos de figuras del bolsonarismo en EE.UU. y evitar que tengan protagonismo político.

*Agencia AFP