Los demócratas apuntan a controlar el Parlamento

El Partido Demócrata confía en que la movilización en las urnas se traduzca en una victoria clave para recuperar las riendas del Congreso y así poder ejercer una oposición más dura contra el republicano Donald Trump.

Cámara de Representantes. Los promedios generales calculados por las consultoras más confiables ubican a la oposición demócrata liderando con holgura, registrando un 50,9% de intensión de voto frente al 42,3% de los republicanos en la Cámara baja.

Con modelos estadísticos avanzados, otorgan a los demócratas una probabilidad superior al 77% de ganar la mayoría en la Cámara baja, incluso proyectando escenarios cercanos al 80% con unas 238 bancas. Estas cifras superan con comodidad el umbral de los 218 escaños necesarios para el control legislativo.

Instituciones de análisis estratégico como el Cook PoliticalReport respaldan este cambio de tendencia al revisar al alza múltiples distritos que históricamente se inclinaban por los republicanos, y que ahora les dan la espalda.

El Senado (Cámara Alta). Si bien renovar el Senado suele presentar mayores dificultades operativas para la oposición debido a la distribución geográfica de los votos en disputa, las mediciones actuales muestran un giro muy favorable para la oposición.

Empresas de medición contratadas por el dirio estadounidense The New York Times y el español El País indican que los demócratas se encuentran encaminados a arrebatar suficientes bancas críticas para sumar una mayoría estimada de hasta 52 senadores.

Por otro lado, herramientas analíticas como las de DDHQ (una destacada organización independiente especializada en medición de encuestas) calculan que los demócratas poseen cerca de un 56% a 60% de probabilidades de recuperar el control de la crucial Cámara Alta.

Las disputas más cerradas se concentran en estados clave como Texas, Míchigan, Maine, Kansas y Ohio, donde los estrechos márgenes reflejan un escenario de máxima tensión política entre republicanos y demócratas. Por eso, dirigentes de ambos partidos decidieron participar en actos de campaña.