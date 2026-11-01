Lali Espósito y Pedro Rosemblat hicieron boda y fiesta en una casona de San Telmo

Las dos veces que Lali Espósito se casó en la ficción, terminó llevando esos ormances de ficción a la vida real. Lo único que no luego no concretó fue el casamiento. A Pedro Rosemblat Lali Espósito no lo conoció en ficción televisiva alguna sino, según cuenta la historia mediática, en una fiesta de Halloween –festividad foránea que coincide con la fecha elegida para la boda–, con un primer encuentro donde –según el dueño y creador del canal Gelatina–él se sintió algo intimidado por la artista que es Mariana, nombre verdadero de Lali, y el que él utiliza.

Ese inicio fue en un octubre de 2023, y en enero de etse año, con una foto y la frase “Me caso”, Lali Espósito enloqueció al algortimo y a su poderoso fandom. Y esa escena se completa cuando dos meses después, en la pantalla del streaming Gelatina, ella exhibe en vivo el anillo que le regaló Pedro Rosemblat. “Es de diseño Toi et Moi (Tú y yo), un estilo clásico que se remonta a 1796 cuando Napoleón Bonaparte se lo dio a Josefina de Beauharnais. Está confeccionado en oro amarillo de 18 quilates con dos piedras distintas que simbolizan la unión de dos individualidades”, reseñó la revista Caras.

Invitados. Ayer por la tarde, en el barrio porteño de San Telmo, en una antigua casona reacondicionada para eventos, Lali y Pedro se casaron. Ella y también él en alguna emisión Industria Nacional –su programa en el streaming Gelatina–, destestimó la idea que se había generado acerca de que harían una megafiesta con cientos de invitados y demás. Ambos fueron claros al respecto, querían tener con ellos a familiares y amigos; querían una fiesta para estar juntos y divertirse. Algunos de los invitados que pudieron verse llegar a para la ceremonia que se realizó en el jardín de la mencionada casona porteña –Casa Carlos–, fueron Tomás Rebord y Sugus Leunda, Juliana Gattás, cantante de Mirandacon quien Lali hizo colaboraciones artísticas; Dillom, Candela Vetrano y Mery del Cerro–amigas de la Lali de la época de Cris Morena–, Justina Bustos, Major Riera, Marcos Aramburu, Ofelia Fernández, y Damián Betular como maestro pastelero. Más tarde, llegarían personajes como Elizabeth Vernaci y Moria Casán.

De novio a amigo. Quien también estuvo para la ceremonia fue Peter Lanzani, uno de los actores con quien Lali Espósito trasladó el amor de la ficción a su cotidianeidad. Esto sucedió cuando ambos integraban el elenco de Casi Ángeles, otro de los éxitos televisivos de Cris Morena y laproductora RGB. Allí, Lali interpretaba a Mar (Mariana) Rinaldi, quien tenía una intensa historia de amor con Thiago Bedoya Agüero, el personaje de Peter Lanzani. La química entre ambos traspasó la pantalla y convirtió a la pareja en una de las más recordada de esa ficción. Aunque la relación, obviamente, terminó, Lali y Peter se llevan muy bien no imporante con quiene shayan reehecho sus repectivas vidas sentimentales.

Notting Hill. En Esperanza mía, otra popular ficción que produjo El Trece, los protagonistas fueron Lali Espósito y Mariano Martínez, quien había sido el galán favorito de la Lali adolescente. En la ficicón, ella interpretaba a Julia Esperanza Albarracín, una joven que simulaba ser novicia; Martínez era Tomás Ortiz, un sacerdote que, por supuesto, se enamoraría de ella. Como en Casi Ángeles , hubo altar, traje blanco, anillos de oro y un cura que renunciaba a los votos y la castidad por la falsa novicia.

Como sucedió con Peter Lanzani, la ficción se convirtió en realidad,y recién al mes de estar de novios, fue Mariano Martínez quien confirmó a los medios que desde hacía un mes estaba saliendo con Mariana ‘Lali’ Espósito. El romance de la vida real duró menos que el de la ficción, de fines de 2015 a marzo de 2016. Y lo que siguió no fue similar a lo que sucede hasta el presente con Peter Lanzani. En el caso de Pedro Rosemblat, su vida privada es privada. Nunca le interesó exponerla y en todos los ciclos audiovisuales que tuvo y tiene, muestra siquiera curiodad por la vida de los otros.Se casó con una figura querida y popular;está como el personaje de Hugh Grant en Notting Hill.

2026, el año que se casan dos divas pop

En alguna novela, Lali Espósito se vistió de novia pero nunca provocó tanta tensión emocional y visual que cuando invitó a Tini Stoessel a cantar juntas Like a virgin (Como una virgen), el clásico de Madonna de mediados de los ochenta. Con ellas, ofició de sacerdotisa la rockera Marilina Bertoldi quien, como luego dijero, tuvo con lali y Tini “su debut en el pop argentino”.

La performance de las tres artistas argentinas fue el pasado 26 de septiembre en el etadio de River Plate, en un show que marcó el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. También su tercer River con ochenta mil personas por show.

Después del hit de Madonna, cantaron juntas, ya reconvertidas en novias sexies, el hit de Lali 1Amor que contiene versos como 1Amor, One Love/ Eso necesito yo/Me dejé malquerer/Quiero que me quieran bien. Ayer sábado, Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat en un fiesta para amigos. A fin de diciembre, lo hará –también en Argentina– Tini con Rodrigo de Paul.

Amor: la CEO de Olga y el creador de la Bresh

Son dos de los jóvenes brillantes de una generación de argentinos sub-40. Y con discreción, están iniciando una relación que a veces, por cuestiones laborales, tiene un “océano de distancia”. Esto hace que ella viaje a Madrid para verlo en una ciudad donde, a pesar de haber muchos argentinos, ellos pueden moverse con una tranquilidad diferente a la de Buenos Aires.

Ella es Bernarda Cella, una de las cofundadoras del canal streaming Olga, y sindicada como el cerebro comercial y vector de esa empresa. Él es Jaime Martin James, más conocido como Louta, y por algunas generaciones sub-60, como el creativo hijo de la bailarina y coreógrafa Ana Frenkel y de Diqui James, alma máter de Fuerza Bruta y de los Festejos del Bicentenario. Louta es un cantante que con sus performances en vivo se distinguió del resto. Luego, sin proponérselo se convirtió en empresario cuando las fiestas Bresh que cocreó se convirtieron en una marca de entretenimiento a nivel global.