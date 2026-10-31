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La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026

Los principales títulos de la edición 2.186.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026
La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026
Hoy 00:32

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.186 del Diario PERFIL, de este sábado 31 de octubre de 2026, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Brasil pidió explicaciones a la encargada de negocios luego del viaje de Bolsonaro. En medio de una escalada de tensión inédita, el gobierno de Lula convocó a María Emilia Cortés, máxima representante del país en Brasilia, por la presunta participación de funcionarios de Milei en la salida de Flávio, investigado por corrupción. Fuentes de Itamaraty confirmaron a PERFIL que el encuentro buscó “solicitar información”. El canciller Pablo Quirno no negó la reunión, pero sí el motivo: “No hubo pedido de explicaciones”, dijo en X.

Qué hay detrás de Baires Fly, la empresa que trasladó a Bolsonaro. Todo empezó con el vuelo de US$ 140 mil a Miami. Pero antes la compañía de taxis aéreos recibió un crédito de US$ 1 millón del Nación.

Milei dio una “clase magistral” con más insultos a periodistas. Habló en la Universidad Di Tella.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026
La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026

Cómo será la histórica visita de León XIV a Luján. Todos los detalles del viaje del Pontífice.

Octubre cerró con el riesgo país en casi 800 puntos, luego de unA SUBA del 30%.

Kicillof. Sigue con su recorrido: se reunió en Jujuy con el gobernador Carlos Sadir.

Aún hay 70 desaparecidos tras el accidente de trenes en España.

Postulante. Sebastián Lacunza avanza hacia su candidatura a la presidencia de la Nación en 2027. Armado contra Milei.

Ley incumplida. La asistencia alimentaria a las personas celíacas llegó al 3% de los afectados. La dieta libre de gluten es su único tartamiento.

Paseo del Bajo. El gobierno porteño habilita el tránsito nocturno para autos de lunes a viernes. Se mantiene el telePASE.

Binance: conmoción mundial por las consecuencias del histórico hackeo. Día negro para las bolsas del mundo.

Subasta millonaria. Los herederos Blaquier rematan por US$ 5,3 millones una exclusiva sopera rococó del orfebre de María Antonieta.

Sospechan que hubo torturas antes de la muerte de Nancy Godoy.

Escriben en esta edición:

Curia, Firtman, Burgueño, López, Haime, Pozzer, Giampaolo, Guebel, Tobar, Helman y J. Fontevecchia.

HB

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