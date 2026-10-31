A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.186 del Diario PERFIL, de este sábado 31 de octubre de 2026, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Brasil pidió explicaciones a la encargada de negocios luego del viaje de Bolsonaro. En medio de una escalada de tensión inédita, el gobierno de Lula convocó a María Emilia Cortés, máxima representante del país en Brasilia, por la presunta participación de funcionarios de Milei en la salida de Flávio, investigado por corrupción. Fuentes de Itamaraty confirmaron a PERFIL que el encuentro buscó “solicitar información”. El canciller Pablo Quirno no negó la reunión, pero sí el motivo: “No hubo pedido de explicaciones”, dijo en X.

Qué hay detrás de Baires Fly, la empresa que trasladó a Bolsonaro. Todo empezó con el vuelo de US$ 140 mil a Miami. Pero antes la compañía de taxis aéreos recibió un crédito de US$ 1 millón del Nación.

Milei dio una “clase magistral” con más insultos a periodistas. Habló en la Universidad Di Tella.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026

Cómo será la histórica visita de León XIV a Luján. Todos los detalles del viaje del Pontífice.

Octubre cerró con el riesgo país en casi 800 puntos, luego de unA SUBA del 30%.

Kicillof. Sigue con su recorrido: se reunió en Jujuy con el gobernador Carlos Sadir.

Aún hay 70 desaparecidos tras el accidente de trenes en España.

Postulante. Sebastián Lacunza avanza hacia su candidatura a la presidencia de la Nación en 2027. Armado contra Milei.

Ley incumplida. La asistencia alimentaria a las personas celíacas llegó al 3% de los afectados. La dieta libre de gluten es su único tartamiento.

Paseo del Bajo. El gobierno porteño habilita el tránsito nocturno para autos de lunes a viernes. Se mantiene el telePASE.

Binance: conmoción mundial por las consecuencias del histórico hackeo. Día negro para las bolsas del mundo.

Subasta millonaria. Los herederos Blaquier rematan por US$ 5,3 millones una exclusiva sopera rococó del orfebre de María Antonieta.

Sospechan que hubo torturas antes de la muerte de Nancy Godoy.

Escriben en esta edición:



Curia, Firtman, Burgueño, López, Haime, Pozzer, Giampaolo, Guebel, Tobar, Helman y J. Fontevecchia.

HB

