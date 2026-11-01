La sutil e ingeniosa red de hackers norcoreana que jaquea a Occidente

Con el robo a la compañía Binance, el ecosistema de las criptomonedas ha sufrido el mayor golpe de su historia a manos de hackers. Un informe de Axios, elaborado en base a fuentes estadounidenses, señala que fueron piratas informáticos vinculados a Corea del Norte quienes lograron sustraer la impresionante cifra de 6.300 millones de dólares de la plataforma.

Este evento marca un antes y un después en la seguridad financiera digital, evidenciando que los ciberdelincuentes del país liderado por Kim Jong-un perfeccionaron una maquinaria de robo a escala industrial combinando velocidad, automatización y sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Las investigaciones de firmas especializadas sobre el robo a Binance apuntan directamente a TraderTraitor, un grupo de ciberespionaje asociado al Lazarus Group, dependiente del gobierno norcoreano.

Evolución en tiempo récord. El régimen norcoreano lleva más de una década utilizando el ciberdelito como una fuente fundamental de financiación para sortear las sanciones internacionales y sostener su economía y el desarrollo armamentístico.

En 2016, operadores norcoreanos intentaron robar mil millones del banco central de Bangladesh (logrando sustraer 81 millones). Un año después protagonizaron el devastador ataque de ransomware WannaCry, que afectó a cientos de miles de computadoras en más de 150 países.

En los últimos años los hackers fueron abandonando progresivamente los robos bancarios tradicionales para centrarse en las criptomonedas, debido a la facilidad de transferencia transfronteriza y blanqueo digital. Sin ir más lejos, el mismo grupo TraderTraitor estableció el récord anterior el año pasado al sustraer 1.500 millones de dólares de la plataforma ByBit.

“Granjas de Portátiles”. Expertos en seguridad, como Vijay Balasubramaniyan (Pindrop Security), advierten que la automatización y la IA generativa son los pilares fundamentales que permiten a Corea del Norte expandir sus operaciones globales.

Las herramientas de audio y vídeo basadas en IA permitieron expandir masivamente el fraude de los hackers norcoreanos, quienes se infiltran mediante identidades falsas en empresas tecnológicas occidentales. Las estadísticas muestran un crecimiento drástico: si el año pasado estos perfiles representaban 1 de cada 343 solicitudes de empleo, este año escalaron a 1 de cada 47 solicitudes.

Para operar físicamente dentro de los países occidentales sin levantar sospechas, los agentes recurren a redes clandestinas. Una vez que una empresa occidental los contrata de forma remota, envía la notebook corporativa a una dirección física local (gestionada por cómplices o intermediarios). Esas computadoras se conectan permanentemente a centros improvisados —conocidos como granjas de portátiles— donde los equipos se centralizan.

Desde Corea del Norte o bases en países aliados, los hackers se conectan por vía remota a las computadoras corporativos situados en Occidente. Así, para los sistemas de seguridad de las corporaciones, todo el tráfico de red, las direcciones IP y los inicios de sesión provienen legítimamente de un empleado dentro de su propio país, ocultando su verdadera ubicación.