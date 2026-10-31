Desde el martes pasado se encuentra disponible en YouTube la versión inicial de una serie sobre La Odisea, el poema de Homero. Con una duración de siete minutos, esta adaptación “cinematográfica” es un producto audiovisual realizado con inteligencia artificial. Lleva por título: GROK’S Odyssey - Episode 1.

En realidad, el lanzamiento de tal producto lo realizó el hombre más rico del mundo, Elon Musk, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el viernes 23 de este mes, con un breve mensaje acompañando al video: “Odisea con Grok Imagine”. Los usuarios reaccionaron con “me gusta” de manera reticente, en comparación con las aprobaciones que recibe el dueño de X ante otras afirmaciones sobre la realidad. Pero esto es pasto de lo virtual, porque la batalla cultural norteamericana que libra el empresario asesor de Donald Trump, tiene múltiples escenarios.

Un poco respondiendo a su naturaleza comercial, Musk cargó contra la versión de La Odisea de Cristopher Nolan, película estrenada en el mes de julio pasado, cuyo costo de producción fue de 250 millones de dólares y ya lleva recaudados más de 1.800 millones, un éxito de taquilla. Con vehemencia, cuestionó la elección de actores negros y trans, los diálogos en inglés americanizado de los personajes, como también los diseños de barcos y armaduras por históricamente inexactos.

A cuatro días del estreno, Musk olfateó dinero y afirmó en X: “Antes de que termine este año Grok Imagine producirá una película completa de La Odisea que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero”. Es decir, esos 7 minutos de video son el resultado de semejante promesa.

La revista Wired consultó a Grok, la inteligencia artificial de X sobre el video “fiel al arte de Homero” (ver columna adjunta), lo que confirma cierta autocrítica y honestidad por parte del algoritmo.

Musk no invirtió mucho dinero, las imágenes artificiales ofrecen una puesta en escena carente de fidelidad hacia lo homérico y tal vez a sí misma (o a las intenciones anunciadas), pero sí salió a competir con su producto de IA, Grok, para mostrarle a esos de Hollywood que uno de sus negocios puede intervenir en la cultura. La suma de secuencias, resumida, es la siguiente: el rey de Ítaca no quiere cumplir la promesa de ir a la guerra, finge demencia, dos emisarios secuestran a su hijo, Telémaco, y mientras ara la tierra su esposa acude ante el llanto del niño bajo la lluvia. La escena lo convence y embarca, tal vez porque la esposa sabe que es rehén junto a su hijo e insiste, y parten a velocidad constante todas las naves.

El entorno evoca a Capitán de mar y guerra –sin Russell Crowe–, con todos vestidos como campesinos del siglo XV escapados de un cuadro de Brueghel. La elipsis es tal, que de manera inmediata las naves llegan a las costas de Troya, atraviesan la niebla en un orden cerrado, estilo desfile militar en Fort Bragg, imposible en el mar. Al ver la flota, un niño grita a su padre avisando la nueva; éste –desde una torre en la muralla– golpea una campana forjada en metal, idéntica a las medievales. Desde las naves escuchan la campanada y Ulises alienta a la tropa como el instructor de Full Metal Jacket.

Hay batalla entre una dudosa caballería troyana y la infantería del rey de Ítaca, escena mezcla de 300 y Troya. Siguen cuadros de campamento, parece que Ulises se ve a sí mismo más viejo, o se trata de un mendigo, no queda claro. Tampoco queda claro si vemos algo clásico o un refrito de todos los lugares comunes de las películas sobre gladiadores de la década del 60, clase B.

Y a este punto llegamos frente al problema que tienen los modelos de IA: de dónde y cómo adquieren ese saber que les permite duplicar imágenes, transformarlas. Lo hacen “leyendo” las obras, en este caso las películas. Como resultado ofrecen falsificación carente de creatividad. En las antípodas, como ejemplo artístico en adaptación de La Odisea: Dónde estás, hermano, de los hermanos Coen.

Queda claro que Musk no leyó La Odisea, desconoce la poesía y carece de épica.

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El honesto Grok

El equipo periodístico de la revista Wired consultó al algoritmo Grok, inteligencia artificial de X, respecto a la versión Musk de La Odisea. En primer término, le consultan si logró su objetivo y contesta: “No”. Respecto a si este Episodio 1 es históricamente preciso, afirma: “Es una adaptación de La Odisea de Homero, no una reconstrucción históricamente precisa de hechos reales”.

También destaca que los personajes carecen de fundamento histórico y que el poema se basa en el mito y la invención, en lugar de en hechos confirmados. “La sociedad homérica combina posibles elementos de la Edad de Bronce (reinos centrados en palacios, ciertas prácticas guerreras) con características posteriores de la Edad de Hierro”, y agrega: “Muchos detalles son anacrónicos o literarios”.

Luego, al consultarlo sobre por qué “no cumple con un estándar histórico estricto”, Grok contesta que los personajes hablan inglés moderno con acento británico, “no griego homérico ni ninguna lengua reconstruida de la Edad de Bronce”. Visualmente, afirma, la producción refleja “recursos cinematográficos modernos y datos de entrenamiento de IA”, no “evidencia arqueológica primaria” (el bot cita la aparición de caballería en una escena de batalla como un error en comparación con las reconstrucciones estándar del período). Y concluye que “la Odisea en sí misma no es un documento histórico, y la producción no hace ningún intento serio de fidelidad arqueológica o lingüística más allá de una estética general de épica griega antigua”.