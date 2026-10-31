España: aún hay 70 desaparecidos en el fatal accidente ferroviario

España intensificó ayer las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes en Urda, una labor de enorme complejidad marcada por la angustia de decenas de familias y por el temor a que la cifra provisional de 69 muertos se multiplique, ya que todavía hay 70 denuncias de desaparición.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, advirtió que no se descartan más fallecidos, dado que esas 70 denuncias podrían coincidir con las víctimas pendientes de identificar.

A la dificultad de haber recuperado “cuerpos completos”, los rescatistas suman la recopilación de “hasta 31 bolsas con restos parciales” de cadáveres, lo que eleva drásticamente el riesgo de que el balance final de la tragedia aumente significativamente.

En la ciudad de Toledo, en cuya morgue se realizan las identificaciones, decenas de familiares aguardan noticias con la ansiedad a flor de piel tras aportar muestras de ADN.

Javier Barrio busca a su esposa, quien viajaba en uno de los convoyes en su último viaje de trabajo antes de jubilarse. “Estamos haciendo lo que podemos, llorando, tengo a mis dos hijos por aquí que me están apoyando mucho, pero pasamos ratos muy malos”, aseguró.

Ayudados por tres enormes grúas blancas y perros, los equipos continuaban este viernes la búsqueda entre el amasijo de hierros de los vagones, aunque “va quedando menos por descubrir”, indicó a TVE Esther Padilla, portavoz del gobierno regional.

El último balance judicial confirmó que se han realizado 48 autopsias y notificado 5 identificaciones, mientras que 39 heridos continúan hospitalizados con una evolución “razonablemente positiva”.

Mientras, los cuerpos de la mayoría de los fallecidos iban llegando a la morgue de Toledo, sin capacidad para recibir tantos cadáveres. La Unidad Militar de Emergencias tuvo que levantar un anexo improvisado en un descampado donde instalaron carpas y cámaras frigoríficas para conservar los cuerpos. Unos 25 médicos forenses trabajan en las identificaciones.

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles, cuando un tren de Renfe que partió de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a gran velocidad –estimada entre 160 y 200 km/h– a otro de la compañía Iryo detenido en la vía.

Según los primeros indicios, todo comenzó con una falla informática que obligó a varios trenes a detenerse, seguida de una orden “errónea” del centro de control en Madrid para que el convoy de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal.

Es el segundo siniestro ferroviario de gravedad en lo que va del año, tras otro fatídico registrado en enero pasado, con 46 personas fallecidas.