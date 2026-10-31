El ritual de la conexión

En tiempos dominados por la inmediatez del algoritmo y el consumo apresurado, siento que construir una obra con espesor narrativo es una forma de resistencia artística. Llevo más de dos décadas en el progressive house: empecé a los 19 años, inspirado por Hernán Cattáneo, Sasha y Digweed. En 2025 abrí el show de Oasis en el Estadio River Plate, pero mi trabajo también pasa por crear y compartir conocimientos.

Audioholics nació en 2015 como un programa y se convirtió en una experiencia audiovisual internacional. Pasó por ADE, en Ámsterdam, Australia y escenarios argentinos como Mandarine Park, Metropolitano de Rosario y Forja, en Córdoba. En ese universo aparece The Martian, mi alter ego: una identidad extraterrestre desde la que construyo imágenes y cadencias hipnóticas para generar conexión con el público.

Con Emiliano Folgar impulsamos Audioholics Records para reivindicar el ritual de escuchar y abrir un espacio independiente a proyectos con identidad. Después de lanzamientos como “Black Angel”, junto a Gio Santi, y “Pantera”, llegó Contacto, mi nuevo álbum. Son nueve piezas entre la energía de la pista y un registro íntimo. El contacto es esa fuerza invisible que nos acerca, nos atraviesa y nos transforma.

El disco empieza con “Maite”, donde incorporé la voz y los latidos de mi hija recién nacida. Después aparecen la tensión de “The Fog”, la energía de “Sentencia”, las texturas urbanas de “Shimo Kitazawa”, inspiradas en mis viajes por Japón, y la introspección de “Neptuna”. También hay colaboraciones: “I Had a Dream”, con Violeta Reynal; “Communion”, con Henry Saiz; “Stryker”, junto a FOLGAR, y una versión break mix de “Black Angel” con Gio Santi.

Con Audio Kidz quiero acercar la electrónica a las nuevas generaciones y sacarla del hermetismo nocturno. La propuesta incluye niños tocando para niños, talleres de producción y clínicas analógicas para descubrir bandejas y sintetizadores como herramientas de juego y aprendizaje, más allá de las pantallas.

Esa relación con la memoria también estuvo presente en VIRUS / REMIXES, editado por Sony Music, donde trabajé en formato analógico sobre canciones como “Imágenes Paganas”, “Sin Disfraz”, “Pecado para dos” y “Encuentro en el río”, recuperando el arte visual de Daniel Melgarejo. Mi lema sigue siendo: “No queremos ser normales. Queremos ser marcianos”.

El recorrido continúa con fechas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, la temporada 2027 en Mute Mar del Plata y Cosquín Rock. Entre los próximos hitos está compartir cabina con Underworld en su visita a la Argentina. Para mí, la electrónica todavía puede reunir personas, crear comunidad y dejar una huella más allá de la pista.

*Artista y DJ