El arte afinado con otro diapasón

Uno de los clásicos textos de León Trotsky acaba de ser reeditado en Argentina. Se trata de Literatura y Revolución. Un trabajo que completa la extensa obra escrita por el líder de la Revolución rusa. Personalidad de acción y de pluma,Trotsky interviene en los debates nodales, no solo políticos y económicos, sino también ideológicos y culturales. La Primera Guerra Mundial y la Revolución del ‘17 marcan un cambio de época y las grandes convulsiones sociales serán la tónica del naciente siglo 20. En medio de este escenario donde todo lo viejo cruje, el fundador del Ejército Rojo también se ocupa del debate cultural y literario.

Con la publicación de Literatura y Revolución, Ediciones IPS amplía las Obras Escogidas impulsadas por el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky de Argentina y el Museo Casa de León Trotsky de México. El libro contiene una primera parte con textos posteriores a la Revolución del ‘17, que expresan sus discusiones en torno a la relación entre el arte, la literatura y el proceso revolucionario que conduce el Partido Bolchevique. El dirigente debate con una gama de agrupamientos artísticos y corrientes estéticas que van desde el arte “noble y burocrático” ajeno a “Octubre”, pasando por los formalistas, hasta las discusiones con el Proletkult y las vanguardias históricas como el futurismo. Ariane Diaz, encargada de la presentación de esta edición, señala que “la revolución había convertido a la joven república soviética en un laboratorio de experimentación artística y cultural. Proliferaron manifiestos y agrupamientos de un sinnúmero de géneros y tendencias, desde las más experimentales hasta las más folclóricas; además, en distintas lenguas”. Todo se desarrolla en un contexto de “escasez de recursos” e implementación por parte del gobierno soviético de la NEP (Nueva Política Económica), una medida excepcional que permitía un sistema económico mixto con libre comercio local y propiedad privada limitada para rescatar al país de la crisis tras la Guerra Civil. Mientras el país afronta la pronta muerte de Lenin, Trotsky comienza su resistencia a los peligros de la burocratización del Estado y el consecuente ascenso de Stalin. Mientras tanto, interviene en los complejos debates culturales del momento contenidos en estos escritos. Algunas de los temas y discusiones que aborda son: su preocupación por la adhesión del futurismo italiano al facismo, tal como le describe Gramsci en una carta, la figura y el talento de Maiakovski, su discusión con la idea de una cultura proletaria, su negativa a nombrar como oficial alguna corriente artística por parte del naciente Estado soviético o su ejercicio de imaginar una futura sociedad socialista. “En el socialismo, la base de la sociedad será solidaria. Toda la literatura, todo el arte se afinarán con otro diapasón. Aquellos sentimientos que a nosotros, revolucionarios, nos resultan a menudo tan difícil llamar por su nombre -hasta tal punto estos nombres han sido banalizados por las personas hipócritas y vulgares: amistad desinteresada, amor al prójimo, cordial simpatía- sonarán en poderosos acordes en la poesía socialista”, sostiene el autor. El libro se completa con una segunda parte que incluye textos anteriores a 1917 elaborados por un Trotsky en el exilio en los que muestra su temprana preocupación por los problemas culturales y literarios, no como cuestiones coyunturales sino como parte constitutiva de su concepción sobre la revolución social.

Esta edición de Literatura y Revolución de León Trotsky fue editada por Rossana Cortez y traducida directamente del ruso por Alejandro Ariel González. Un clásico con valor literario en sí mismo, una pluma poética. Un texto fundamental, tanto para los interesados y especializados en estudios literarios como para quienes participan activamente en el debate y la lucha ideológica en tiempos de batallas culturales y polarización político-social.

Literatura y Revolución

Autor: León Trotsky

Género: ensayo

Otras obras del autor: Stalin, el gran organizador de derrotas; Mi vida. Intento autobiográfico; La lucha contra el fascismo en Alemania; Escritos Latinoamericanos

Traducción: Alejandro Ariel González

Editorial: Ediciones IPS, $26.000