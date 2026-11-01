Crece el voto castigo en EE.UU. y los sondeos muestran un giro en el electorado republicano

A dos días de las elecciones de mitad de mandato (“midterms”) en Estados Unidos, el desplome en la aprobación de Donald Trump y el malestar por la economía impulsan el crecimiento de la oposición demócrata en los sondeos, perfilando un cambio de control en el Congreso.

Con una aprobación presidencial hundida hasta un mínimo histórico del 33% —reflejado en mediciones de medios como The Washington Post, ABC News e Ipsos—, el fantasma del voto castigo se alza como el protagonista indiscutible de unos comicios clave para el futuro institucional de la primera potencia mundial.

El factor económico encabeza la lista de agravios de los electores. La persistencia de la inflación, el encarecimiento del costo de vida y la presión sobre los gastos cotidianos erosionaron de manera acelerada la confianza que vastos sectores depositaron en la administración republicana.

De hecho, apenas un 28% de los ciudadanos aprueba la gestión económica del gobierno, frente a un contundente 70% que la desaprueba. Este desgaste golpea con especial intensidad a segmentos clave del electorado, incluidos los votantes independientes y minorías demográficas -muchos latinos- que en su momento contribuyeron a moldear la correlación de fuerzas, y que hoy muestran signos claros de repliegue o de giro hacia la oposición.

Ante este escenario de erosión oficialista, el Partido Demócrata experimenta un repunte notable en las expectativas de voto. Las proyecciones de estudio de opinión indican una ventaja constante de la oposición que ronda entre los 8 y los 10 puntos porcentuales a nivel nacional, colocándose en torno al 52% frente al 43% de los republicanos entre votantes probables.

Además, una porción significativa del electorado —cercana al 44% de los votantes probables— admite abiertamente que planea utilizar las urnas como un mecanismo explícito de censura y voto castigo directo contra la gestión de la Casa Blanca.

Los niveles de movilización y entusiasmo militante también favorecen a las filas opositoras, cuyos votantes exhiben una mayor determinación de acudir masivamente a sufragar.

La aritmética legislativa se encuentra, por lo tanto, en un punto de máxima tensión. Si las tendencias proyectadas por las encuestas se materializan el día de la votación, el oficialismo se arriesga a perder el control operativo del Congreso, con serias opciones para los demócratas de recuperar la Cámara de Representantes y disputar reñidamente el Senado.

Esto inauguraría una etapa de aguda cohabitación política, bloqueo institucional y drásticas limitaciones para la agenda ejecutiva en la segunda mitad del mandato.

El impacto social. La dimensión de esta crisis política no solo se limita a los grandes indicadores macroeconómicos, sino que encuentra un reflejo directo en la contracción de los programas de asistencia social y el impacto de las políticas de ajuste.

Los recortes implementados en partidas presupuestarias clave han dejado a millones de ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad, agudizando la percepción de que la administración republicana ha dado la espalda a las demandas de las clases trabajadoras y de los sectores de menores ingresos. Este descontento tangible en la vida cotidiana de las familias alimenta un profundo sentimiento de abandono institucional que moviliza el sufragio de protesta.

Por su parte, los estrategas del Partido Demócrata han sabido canalizar este malestar generalizado transformándolo en el eje central de su campaña electoral, enfocando sus mensajes en la defensa de la red de protección social y en la urgencia de frenar el rumbo económico actual.

A través de propuestas orientadas a aliviar el costo de vida y estabilizar los servicios esenciales, la oposición busca consolidar la ventaja que muestran los sondeos entre los votantes independientes y aquellos sectores tradicionalmente moderados que hoy se distancian del oficialismo.

De este modo, los comicios de medio término se han convertido en un referéndum de alta intensidad sobre el liderazgo presidencial y la legitimidad del modelo de gobierno de Donald Trump.

Si la tendencia de las encuestas se confirma en las urnas, la pérdida de las mayorías legislativas no solo representará un duro revés político para el mandatario republicano en el tramo final de su administración, sino que también alterará de forma drástica el equilibrio de poder en Washington, abriendo un ciclo de intensa confrontación bicameral y parálisis institucional.