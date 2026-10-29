Vista Energy aumentó 33% su producción y exportó el 73% del petróleo que comercializó

Vista Energy alcanzó una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día durante el tercer trimestre de 2026, un incremento del 33% interanual, y destinó a la exportación el 73% del volumen de crudo comercializado en el período. La compañía, el mayor productor independiente de petróleo de la Argentina, registró ingresos por US$ 1.234 millones y un EBITDA ajustado de US$ 841 millones, en un contexto de expansión de su actividad en Vaca Muerta.

Vista Energy anunció que invertirá US$ 1.800 millones en 2026



Según informó la empresa en la presentación de sus resultados, los ingresos aumentaron un 75% respecto del tercer trimestre de 2025, impulsados por el crecimiento de la producción de petróleo y gas y por mayores precios de realización del crudo. El EBITDA ajustado, indicador que mide el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, avanzó un 78% interanual, con un margen del 68%, un punto porcentual por encima del registrado un año antes.

La utilidad neta alcanzó los US$ 293 millones, mientras que el flujo de caja libre fue de US$ 334 millones durante el trimestre. La compañía atribuyó este último resultado, principalmente, al incremento del EBITDA ajustado.

El crecimiento productivo estuvo acompañado por un plan de inversiones de US$ 460 millones entre julio y septiembre, que permitió conectar 25 nuevos pozos y alcanzar un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales.

En los últimos doce meses, Vista invirtió más de US$ 2.300 millones, incluyendo la adquisición de activos de Equinor, y puso en producción 91 pozos que contribuyeron a ampliar sus volúmenes.

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Las exportaciones de petróleo crecieron 56% interanual

Las exportaciones fueron uno de los principales motores de la actividad de Vista durante el trimestre. La empresa despachó 9,9 millones de barriles de petróleo al exterior, un aumento del 56% frente al mismo período de 2025. Esas ventas representaron el 73% del volumen de crudo comercializado y generaron ingresos por US$ 935 millones.

El avance de los envíos al exterior se apoyó en el crecimiento de la producción no convencional y en la mayor disponibilidad de petróleo para abastecer los mercados internacionales.

Entre enero y septiembre, las exportaciones acumuladas superaron los 25 millones de barriles, con ingresos por encima de los US$ 2.000 millones, según los datos informados por la compañía.

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La producción de petróleo creció 34% y la de gas avanzó 29%

La producción de petróleo promedió los 147.100 barriles diarios en el tercer trimestre, un crecimiento del 34% interanual. A su vez, la producción de gas aumentó un 29% frente al mismo período del año pasado.

En conjunto, ambos segmentos llevaron la producción total a un récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, un 33% más que en el tercer trimestre de 2025.

La compañía vinculó la mejora con la ejecución de su programa de inversiones y la productividad de los nuevos pozos. Durante el período, conectó 25 pozos, mientras que en los últimos doce meses puso en producción 91.

El aumento de la escala operativa se combinó con una política de control de costos. El costo de extracción, conocido como lifting cost, se ubicó en US$ 4,7 por barril equivalente de petróleo.

Vista señaló que los resultados reflejan el avance de su programa de desarrollo, sustentado en el crecimiento de la producción, la productividad de los nuevos pozos y la disciplina de costos. En ese marco, la compañía mantuvo su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026.

FN