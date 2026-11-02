Riesgo país camino a los 800 puntos: por qué Argentina se aleja de los emergentes

El riesgo país argentino comenzó noviembre sin señales de una fuerte recuperación. Este lunes 2, el indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 787 puntos básicos, de acuerdo con la pantalla de Rava Bursátil de las 10:33, manteniéndose cerca de la barrera de los 800 puntos que alcanzó a rozar al cierre de octubre. Cerca del mediodía el índice bajaba 7 puntos pero se mantiene en niveles máximos.

El dato refleja una situación que preocupa a los inversores: mientras el Gobierno intenta sostener la estabilidad cambiaria y acumular reservas, los bonos soberanos continúan bajo presión y el costo de financiamiento de la Argentina vuelve a alejarse del de otros mercados emergentes.

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Durante octubre, el riesgo país registró un fuerte incremento, acompañado por caídas en los bonos soberanos en dólares y en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. El movimiento coincidió con un escenario internacional marcado por la aversión al riesgo, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial.

Sin embargo, los factores externos no explican por completo el comportamiento de los activos locales. Las necesidades de financiamiento del Tesoro, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 y los interrogantes sobre la continuidad del respaldo estadounidense también pesan sobre las decisiones de los inversores.

A estos factores se suma otro elemento menos inmediato, pero que puede resultar determinante: la desconfianza que la Argentina acumuló durante décadas de cambios en las reglas económicas y sucesivos incumplimientos financieros.

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La diferencia entre el comportamiento de los bonos argentinos y el resto de los mercados latinoamericanos se convirtió en una de las principales señales de alerta.

El economista Leo Anzalone, director de CEPEC, advierte que los inversores están asignando a la Argentina una prima de riesgo que excede ampliamente el deterioro de las condiciones financieras internacionales.

"En octubre, el riesgo país argentino subió alrededor de 140 puntos, frente a unos 23 puntos del promedio latinoamericano. Es decir, el deterioro local fue aproximadamente seis veces mayor", explicó Anzalone.

Para el especialista, la diferencia responde a cuatro factores que se superponen: las dudas sobre la acumulación de reservas, las dificultades para recuperar el acceso al crédito internacional, la incertidumbre política de 2027 y la dependencia del respaldo financiero de Estados Unidos.

El primer punto es particularmente sensible. Aunque el Banco Central mantiene reservas internacionales brutas por USD 48.562 millones, los inversores siguen sin tener certezas sobre la disponibilidad efectiva de dólares para afrontar los compromisos de deuda del próximo año.

El segundo problema es la falta de acceso fluido al mercado internacional de crédito. Sin esa herramienta, el Gobierno debe buscar alternativas para refinanciar vencimientos o conseguir las divisas necesarias para cancelarlos.

"El equilibrio fiscal es un activo importante, pero el mercado todavía no tiene la misma confianza en la solvencia externa del país", sostuvo Anzalone.

El economista recordó que el propio Fondo Monetario Internacional condiciona la mejora de la capacidad de pago de la Argentina al fortalecimiento de las reservas y a la recuperación de un acceso sostenible al financiamiento internacional.

La distinción resulta central para entender el comportamiento de los bonos: el mercado reconoce los esfuerzos por mantener ordenadas las cuentas fiscales, pero todavía exige mayores garantías sobre la disponibilidad futura de dólares.

En esa misma línea, el último informe de Max Capital señaló que los spreads de la deuda argentina frente a los de países comparables se ampliaron 94 puntos básicos durante la última semana, al pasar de 274 a 368 puntos.

El dato refleja que la presión no responde únicamente al mal clima internacional. Los inversores están exigiendo una compensación adicional para mantener deuda argentina, incluso frente a otros emisores emergentes.

Mariano Sardáns: "Argentina lleva 80 años cambiando las reglas de juego"

En tanto, para Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, la explicación de por qué el riesgo país argentino se mantiene tan por encima del resto de América Latina no se limita a las variables económicas actuales. El problema, sostiene, es una historia de incumplimientos que terminó deteriorando la confianza de los propios argentinos en su moneda y en las instituciones financieras.

"Argentina ha tenido la costumbre en los últimos 80 años de cambiar las reglas de juego, no solamente para los negocios de las empresas y los inversores del exterior, sino que ha ido al extremo de destruir constantemente los ahorros de sus ciudadanos", afirmó.

Sardáns identifica dos mecanismos recurrentes: la pérdida de poder adquisitivo de los depósitos por tasas de interés inferiores a la inflación y las decisiones estatales que afectaron la disponibilidad de los ahorros, como el Plan Bonex y el corralito.

A su entender, estas experiencias ayudan a explicar por qué los argentinos continúan buscando refugio en el dólar incluso cuando las condiciones monetarias se vuelven más restrictivas.

El especialista compara esa conducta con lo que ocurre en economías vecinas, como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, donde las monedas locales tienen una presencia mucho mayor en las decisiones de ahorro de los hogares.

"La clave para que la gente se quede en su moneda es justamente que el dinero conserve el poder adquisitivo", sostuvo.

Según Sardáns, durante largos períodos la Argentina mantuvo tasas de interés que no compensaban la inflación, lo que perjudicó a los ahorristas y, al mismo tiempo, permitió que determinadas empresas accedieran a financiamiento subsidiado cuyo valor real se reducía con el paso del tiempo.

El ejecutivo cuestiona especialmente esa transferencia de recursos desde los depositantes hacia quienes obtenían préstamos a tasas reales negativas.

También recordó los sucesivos defaults y las restricciones cambiarias como antecedentes que continúan influyendo en la percepción de riesgo del país.

Para Sardáns, el problema no se agota en la reacción de los grandes fondos internacionales. La desconfianza también está instalada entre los propios ciudadanos.

"Ante la incertidumbre, la gente compra dólares y no compra bonos argentinos", sintetizó.

¿La era de la desconfianza no tiene salida?



Esa conducta tiene consecuencias sobre el financiamiento del Estado. Mientras en otras economías de la región los títulos públicos son utilizados habitualmente como instrumentos de ahorro, en la Argentina persiste el temor a una nueva reestructuración o a cambios en las condiciones originales de inversión.

Sardáns considera que el actual esfuerzo por mantener el superávit fiscal busca precisamente revertir esa trayectoria, aunque advierte que reconstruir la credibilidad llevará tiempo.

Desde su perspectiva, los antecedentes de incumplimientos explican por qué el Gobierno necesita mostrar una disciplina fiscal particularmente estricta para intentar convencer a los inversores.

Su diagnóstico pone el foco en una diferencia estructural con el resto de América Latina: la Argentina no solamente tiene que demostrar que puede pagar sus compromisos actuales, sino también recuperar la confianza después de décadas de inestabilidad económica.

¿Los 800 puntos pueden convertirse en un nuevo piso?

La proximidad del riesgo país a los 800 puntos básicos abre otro interrogante: si se trata de una reacción transitoria del mercado o si la Argentina está ingresando en una etapa de financiamiento todavía más costoso.

Anzalone considera prematuro hablar de un nuevo piso, aunque tampoco encuentra elementos para anticipar una recuperación rápida hacia los niveles que el indicador había alcanzado durante el invierno.

"Creo que todavía es temprano para afirmar que los 800 puntos pueden convertirse en un nuevo piso. Pero tampoco veo motivos para pensar que el indicador vaya a regresar rápidamente a los 400 puntos que alcanzó en julio", explicó.

La distancia entre ambos valores es significativa. Mientras que un riesgo país cercano a los 400 puntos permitía proyectar una mejora gradual de las condiciones de financiamiento, los actuales niveles mantienen elevados los rendimientos exigidos a la deuda soberana.

Para Anzalone, la recuperación requiere resultados concretos y no solamente señales políticas.

"Para que eso ocurra, Argentina necesita mostrar resultados concretos en materia de reservas, financiamiento y capacidad de pago. Mientras esas dudas sigan abiertas, el mercado va a exigir una prima de riesgo significativamente más alta que la de sus pares regionales", advirtió.

La mirada de Sardáns introduce un plazo más largo para esa recuperación. A su entender, aun cuando el Gobierno consiga mejorar las variables fiscales y monetarias, la memoria de los incumplimientos anteriores seguirá condicionando durante un tiempo la conducta de los inversores.

Las dos interpretaciones apuntan a aspectos diferentes de un mismo problema. Anzalone identifica los obstáculos financieros y políticos que el Gobierno enfrenta de cara a 2027, mientras que Sardáns considera que la desconfianza acumulada durante décadas explica por qué los mercados le exigen a la Argentina más garantías que a otros países de la región.

Elecciones en Estados Unidos: otro factor de incertidumbre para los bonos argentinos

A la incertidumbre local se suma esta semana un acontecimiento que el mercado seguirá especialmente de cerca: las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre.

El resultado definirá la nueva composición del Congreso y podría modificar el margen político de Donald Trump para sostener su agenda económica y las decisiones de asistencia financiera internacional.

Para la Argentina, el impacto podría ser particularmente importante por la estrecha relación entre Trump y Javier Milei y por el respaldo que Washington brindó al programa económico argentino.

Desde Max Capital advierten que una eventual victoria demócrata representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo.

La preocupación es que un Congreso estadounidense con mayor presencia opositora pueda introducir obstáculos políticos a futuras operaciones de asistencia financiera, en un momento en el que la Argentina todavía necesita dólares para afrontar los compromisos de deuda de 2027.

Anzalone coincide en que esta dependencia representa una vulnerabilidad adicional que diferencia al país de otros mercados latinoamericanos.

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"La Argentina no solamente tiene problemas propios de reservas y financiamiento, sino que además el mercado está empezando a ponerle precio a la incertidumbre sobre cuánto respaldo externo tendrá el Gobierno en los próximos años", señaló.

Para el analista de CEPEC, la dependencia de la relación Milei-Trump es mucho más relevante para la Argentina que para el resto de la región.

El resultado de las urnas estadounidenses también podría modificar el comportamiento de Wall Street, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el apetito por los activos emergentes.

El diagnóstico de Max Capital es que la debilidad observada el viernes reflejó cierta aversión al riesgo en un contexto de ausencia de noticias locales capaces de impulsar una recuperación sostenida.

La firma considera que señales de avances políticos en la conformación de coaliciones o en una eventual suspensión de las PASO podrían generar nuevas compras de bonos argentinos. Sin embargo, advierte que esas negociaciones parecen haberse estancado.

Reservas en USD 48.562 millones y menos dólares del agro

En el plano local, el mercado también sigue de cerca la disponibilidad de divisas y la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de los próximos meses.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubican en USD 48.562 millones. Sin embargo, ese monto no equivale al total de fondos de libre disponibilidad para pagar deuda o intervenir en el mercado.

A esto se suma una señal mixta del sector agroexportador. Durante octubre, la liquidación de divisas alcanzó los USD 2.880 millones, una caída del 10% respecto de septiembre y un retroceso acumulado del 14% interanual en los primeros diez meses del año. La comparación con octubre de 2025, en cambio, muestra un salto del 157%, impulsado por los embarques de maíz, la molienda de soja y los despachos tempranos de trigo.

Los números reflejan que el ingreso de divisas continúa siendo significativo, pero también que los flujos mensuales pueden registrar variaciones importantes.

Para los inversores, la cuestión central es cuánto de esos dólares termina fortaleciendo la posición del Banco Central y cuánto margen tendrá el Tesoro para cubrir sus necesidades financieras sin generar nuevas tensiones cambiarias.

El contexto internacional tampoco ofrece demasiado alivio. La persistencia de precios elevados del petróleo y las tensiones geopolíticas mantienen la presión sobre los costos energéticos y las expectativas de inflación global.

Qué espera el mercado para que vuelva a bajar el riesgo país

La recuperación de los bonos argentinos dependerá de una combinación de factores externos y domésticos.

Por un lado, una mejora del clima financiero internacional podría favorecer a los activos emergentes. Por el otro, los inversores necesitan señales locales que reduzcan las dudas sobre los vencimientos de deuda, la disponibilidad futura de dólares y la estabilidad del programa económico.

Max Capital pone el foco en la necesidad de avances políticos que permitan reducir la incertidumbre de cara a 2027. La conformación de alianzas y los cambios en el calendario electoral aparecen entre los posibles catalizadores de una recuperación.

Anzalone, por su parte, subraya que la clave estará en los resultados concretos de la política económica. Una mejora en las reservas, el acceso al crédito internacional y mayores certezas sobre la capacidad de pago serían condiciones necesarias para que el riesgo país pueda volver a comprimirse de manera sostenida.

Sardáns agrega un desafío que excede al actual Gobierno: reconstruir la confianza en el ahorro en moneda local y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Un proceso que, según su interpretación, no puede resolverse de un día para el otro después de tantas décadas de inestabilidad.

Por ahora, los 780 puntos básicos dejan una advertencia: la estabilidad del dólar no se traduce automáticamente en una mejora de la percepción de riesgo de la Argentina.

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