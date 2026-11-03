Quiénes son los primeros en cobrar por ANSES, después de los feriados por la visita del Papa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pagos correspondientes al mes de noviembre de 2026 para los titulares de sus diferentes prestaciones sociales y previsionales. El esquema oficial determina qué grupos de beneficiarios inician el cobro de sus haberes durante el primer tramo operativo fijado entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre, tras la finalización de las jornadas no laborables.

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El cronograma unificado contempla las fechas de acreditación de fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y asignaciones por pagos extraordinarios. A continuación se detalla la nómina completa de prestaciones que cuentan con fechas de cobro asignadas dentro de esta ventana de tres días.

Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales no superen el haber mínimo dispuesto por la normativa vigentes cobran en las siguientes fechas:

- DNI terminado en 0: 11 de noviembre

- DNI terminado en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben los montos acordados según la finalización de su documento:

- DNI terminado en 0: 11 de noviembre

- DNI terminado en 1: 12 de noviembre

- DNI terminado en 2: 13 de noviembre

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias incorporadas al programa de Asignación por Embarazo cobran sus haberes en las siguientes jornadas:

- DNI terminado en 0: 11 de noviembre

- DNI terminado en 1: 12 de noviembre

- DNI terminado en 2: 13 de noviembre

Asignación por Prenatal

Las acreditaciones correspondientes a la Asignación por Prenatal se distribuyen en las fechas estipuladas según los pares de terminación de DNI:

- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

Anses

Asignación por Maternidad

En el caso de la Asignación por Maternidad, la acreditación queda habilitada para todas las terminaciones de documento dentro de una ventana temporal común:

- Todas las terminaciones de documento: del 12 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 12 y 13 de noviembre)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para los pagos extraordinarios de las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, el organismo fijó un plazo amplio que incluye el primer tramo del mes:

- Todas las terminaciones de documento: del 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 11, 12 y 13 de noviembre)

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben sus haberes en las fechas agrupadas por número de documento:

- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas cuentan con disponibilidad de cobro abierta durante todo el período unificado:

- Todas las terminaciones de documento: del 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 11, 12 y 13 de noviembre)

GZ