Reclamos por medicamentos sin cargo en PAMI: cuáles son los motivos habilitados para los afiliados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso a disposición de sus beneficiarios un esquema específico para canalizar reclamos sobre la cobertura de medicamentos sin cargo otorgados mediante subsidio social, programa que contempla hasta seis medicamentos. La herramienta permite seleccionar distintos motivos de queja orientados a resolver los inconvenientes que surjan durante el acceso a las prestaciones farmacéuticas.

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Entre los motivos previstos en el sistema para efectuar una presentación figuran los fallos técnicos o de conectividad, como cuando no funciona el sistema en la farmacia o cuando el establecimiento no opera con la obra social. Asimismo, la plataforma permite denunciar irregularidades en el cobro de la prestación, específicamente cuando al afiliado le quisieron cobrar por un insumo o remedio cubierto, o bien cuando el insumo o prestación recibida resulta de mala calidad.

Demoras administrativas, mala atención y problemas en las sedes

El menú de opciones abarca situaciones ligadas a la atención médica e institucional recibida por los jubilados y pensionados. Las categorías incluyen haber recibido mala atención profesional, que el prestador no los haya querido atender, que les hayan otorgado un turno con mucha demora o que no hayan recibido respuesta a través de los canales telefónicos ni por ningún otro medio de comunicación habilitado.

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A su vez, el formulario contempla el registro de reclamos si el afiliado debió atenderse en forma particular ante la falta de cobertura de la obra social, si existen demoras en el trámite o autorización por parte del organismo, o si no está pudiendo recibir oportunamente la atención o los insumos requeridos. Finalmente, el sistema permite asentar denuncias si el beneficiario sufrió maltrato o por problemas edilicios, falta de higiene, tiempos de espera prolongados e incumplimiento de los horarios de atención en los centros de la institución.

GZ / lr