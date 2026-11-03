Afiliaciones en PAMI: cuáles son las tres modalidades vigentes para iniciar el trámite digital

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló las alternativas que tienen las personas para incorporarse a su cobertura médica a través del módulo institucional "Quiero afiliarme". La plataforma clasifica las gestiones en tres categorías principales según la situación previsional, la edad o el vínculo familiar del solicitante.

PAMI lanza su portal de autogestión: cómo realizar trámites de manera fácil y rápida

La primera opción corresponde a la "Afiliación titular definitiva", destinada a quienes perciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional. Para acceder a esta modalidad, el sistema debe constatar que los descuentos de la obra social se efectúen en favor de PAMI. El trámite puede ser realizado de manera directa por la persona interesada o por su apoderado.

PAMI

Casos especiales y familiares que pueden incorporarse a la cobertura

La segunda alternativa abarca las "Otras afiliaciones titulares", dirigidas a colectivos específicos que no se encuadran en el régimen habitual. Esta categoría contempla a personas mayores de 70 años sin beneficio previsional, a quienes perciben un beneficio previsional italiano y residen en Argentina, a personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo de 2001 y a quienes tramitan su beneficio previsional en la ANSES y requieren asistencia médica.

PAMI explicó el sistema para elegir médico de cabecera: cuáles son las opciones de asignación y los plazos para el cambio

Por último, el sistema dispone de la "Afiliación de personas a cargo del titular", que permite extender los servicios del organismo a los integrantes del grupo familiar. En este grupo se incluye a la esposa o esposo, concubina, concubino o persona con unión civil, madres, padres, abuelas, abuelos, además de hijas e hijos menores de 21 años o estudiantes de hasta 25 años. La cobertura también alcanza a hijas, hijos o nietos mayores con discapacidad, y a personas bajo guarda, tutela o curatela.

GZ