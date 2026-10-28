Noviembre llega con aumentos: cuánto subirán los alquileres, el transporte, las prepagas y los colegios

Noviembre llegará con una nueva tanda de aumentos que volverá a poner presión sobre los gastos fijos de los hogares. Aunque la desaceleración de la inflación sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno de Javier Milei, el transporte público, los alquileres, las prepagas y las cuotas escolares tendrán actualizaciones que obligarán a las familias a recalcular sus presupuestos antes de fin de año.

El impacto será especialmente sensible en los hogares que alquilan, utilizan diariamente el transporte público y pagan servicios privados de salud o educación. Son gastos difíciles de recortar y que, en muchos casos, se ajustan automáticamente a partir de mecanismos vinculados con la inflación de los meses anteriores.

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Los aumentos previstos para noviembre van desde el 2,3% promedio en medicina prepaga hasta el 12,95% para determinados contratos de alquiler con actualización semestral. A ellos se suma el incremento del 4% en los colectivos bonaerenses y del 3,9% en los servicios porteños.

Sin embargo, la lista todavía no está cerrada. Quedan pendientes las definiciones sobre las tarifas de electricidad y gas, mientras que los combustibles podrían registrar nuevos movimientos vinculados con las actualizaciones impositivas y las decisiones comerciales de las petroleras.

Alquileres: ajustes de hasta el 12,95% según el contrato

Los alquileres volverán a representar uno de los incrementos más importantes del mes, aunque el porcentaje que deberá pagar cada inquilino dependerá de las condiciones pactadas y de la fecha de actualización.

Para los contratos celebrados después de la derogación de la Ley de Alquileres, los ajustes se aplican según la periodicidad y el índice acordados entre propietarios e inquilinos.

Tomando como referencia la inflación acumulada de los períodos correspondientes, los contratos con actualización trimestral tendrán un incremento estimado del 5,81%, los cuatrimestrales del 7,82% y los semestrales del 12,95%, siempre que contemplen ese mecanismo de ajuste.

De esta manera, un inquilino que actualmente paga $600.000 mensuales y debe afrontar una actualización semestral del 12,95% pasará a desembolsar $677.700. Es decir, necesitará $77.700 adicionales por mes solamente para mantener su vivienda.

En los contratos que todavía se encuentran alcanzados por el régimen anterior, la actualización dependerá del Índice para Contratos de Locación (ICL) y de las fechas específicas previstas en cada acuerdo.

Colectivos y subtes: cuánto costará viajar desde noviembre

El transporte público también tendrá nuevos aumentos desde el domingo 1° de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, los colectivos bajo jurisdicción bonaerense subirán un 4%, mientras que las líneas administradas por la Ciudad tendrán un incremento del 3,9%.

Con la actualización, el boleto mínimo de los colectivos bonaerenses, para recorridos de hasta tres kilómetros, pasará a costar $1.263,69. Para viajes de entre tres y seis kilómetros, la tarifa será de $1.421,65; entre seis y doce kilómetros, de $1.579,60; y entre doce y veintisiete kilómetros, de $1.895,54.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo para viajes de hasta tres kilómetros será de $956,38. Los recorridos de entre tres y seis kilómetros costarán $1.062,70; los de seis a doce kilómetros, $1.144,55; y los de doce a veintisiete kilómetros, $1.226,48.

Los valores corresponden a usuarios con tarjeta SUBE registrada

Para un trabajador que utiliza dos colectivos bonaerenses de recorrido mínimo por día, durante 22 jornadas laborales, el gasto mensual ascenderá a aproximadamente $55.600, sin considerar descuentos por combinaciones de transporte.

En el caso del subte porteño, el boleto también aumentará 3,9% y pasará de $1.817 a alrededor de $1.887 por viaje con SUBE registrada, antes de los descuentos por frecuencia.

El incremento responde al esquema de actualización tarifaria que toma como referencia la inflación y agrega dos puntos porcentuales.

Peajes: otro incremento del 3,9% en las autopistas porteñas

Los automovilistas también deberán afrontar un nuevo ajuste en los peajes de la Ciudad de Buenos Aires, que subirán 3,9% en noviembre.

El incremento alcanzará a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y otros accesos administrados por Autopistas Urbanas (AUSA). Los valores finales dependerán del recorrido, la categoría del vehículo y el horario de circulación.

Para quienes utilizan diariamente las autopistas para trasladarse al trabajo, el aumento se sumará al gasto en combustible, estacionamiento y mantenimiento del vehículo.

En este caso, la actualización forma parte del mecanismo de ajuste mensual que utiliza la inflación como referencia.

Colegios privados: las cuotas subirán 3% en la provincia de Buenos Aires

Las familias con hijos en colegios privados bonaerenses con aporte estatal deberán pagar un 3% más en noviembre.

El incremento alcanza a las instituciones que reciben subvención pública y responde, entre otros factores, a la necesidad de afrontar los mayores costos de funcionamiento y las actualizaciones salariales del sector docente.

Los aranceles autorizados varían de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento.

En las escuelas primarias con subvención estatal del 100%, el tope mensual informado alcanza los $43.230, mientras que en determinados establecimientos secundarios con un aporte del 40% las cuotas pueden llegar a $230.450.

En la Ciudad de Buenos Aires, la situación todavía presenta diferencias entre los relevamientos: mientras algunas publicaciones anticipan una actualización promedio del 2,7%, otras señalan que el ajuste no estaba definido. Por lo tanto, el porcentaje porteño permanece sujeto a confirmación.

Prepagas: nuevas subas en las cuotas de noviembre

Los afiliados a empresas de medicina prepaga también recibirán facturas con aumentos durante noviembre.

Según el relevamiento de Noticias Argentinas, los ajustes rondarán el 2,3% en promedio, aunque los porcentajes variarán según la compañía, el plan contratado y la región del país.

Para una familia que actualmente abona $350.000 mensuales por su cobertura médica, una actualización del 2,3% representaría $8.050 adicionales y llevaría la cuota a $358.050.

Las compañías vienen aplicando incrementos vinculados con la evolución de los costos médicos, los honorarios profesionales, los medicamentos, los insumos y los servicios tercerizados.

Los usuarios deberán revisar la comunicación de su prestadora para conocer el porcentaje efectivo que se aplicará sobre su plan.

Luz, gas y combustibles: los aumentos que todavía faltan definir

A los incrementos confirmados podrían sumarse nuevas actualizaciones en los servicios públicos.

Las tarifas de electricidad y gas natural mantienen mecanismos de revisión periódica, pero los porcentajes que regirán en noviembre todavía requieren las correspondientes definiciones oficiales.

En estos casos, el impacto final sobre las facturas dependerá no solamente de los cuadros tarifarios, sino también del nivel de consumo, la categoría de usuario y los subsidios que correspondan.

Por su parte, los combustibles podrían registrar nuevas variaciones durante el mes. La actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono constituye uno de los factores que puede trasladarse a los surtidores, aunque los precios finales también dependen de las decisiones de las petroleras.

Cuánto más necesitará una familia para afrontar los gastos de noviembre

El efecto de los aumentos será diferente según la composición y los hábitos de consumo de cada hogar. Sin embargo, una simulación permite dimensionar cuánto dinero adicional será necesario para cubrir solamente algunos gastos habituales.

Una familia que actualmente paga $600.000 de alquiler, $350.000 de medicina prepaga, $200.000 de colegio privado y destina $55.000 mensuales al transporte acumula gastos por $1.205.000 en esos cuatro rubros.

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Si en noviembre debe afrontar una actualización semestral del alquiler del 12,95%, un aumento del 2,3% en la prepaga, del 3% en el colegio y del 4% en transporte, necesitará $93.950 adicionales por mes para sostener exactamente los mismos servicios.

El desembolso mensual pasará así de $1.205.000 a $1.298.950, sin contar los eventuales incrementos en electricidad, gas, combustibles y otros consumos. Se trata de un ejemplo ilustrativo y no de un promedio de gastos de los hogares argentinos.

La particularidad de noviembre es que buena parte de las subas alcanzará a gastos que las familias deben afrontar todos los meses y que tienen poco margen para postergar. En ese contexto, aun cuando la inflación general tienda a desacelerarse, la acumulación de aumentos en servicios esenciales seguirá condicionando el ingreso disponible de los hogares.

Con las definiciones pendientes sobre energía y combustibles, el costo final de noviembre todavía podría ser mayor.

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