Meta prevé recaudar al menos US$ 20.000 millones en posibles emisiones de bonos

Meta Platforms Inc. evalúa recaudar al menos US$20.000 millones mediante una posible emisión transfronteriza de bonos con grado de inversión, mientras el gigante tecnológico mide el interés de los inversionistas por su deuda en medio del creciente escepticismo sobre el ritmo del gasto en inteligencia artificial.

No se ha tomado una decisión final sobre la operación y el tamaño aún podría aumentar dependiendo de la demanda de los inversionistas, según personas familiarizadas con el asunto. La firma pidió a Citigroup Inc. y Morgan Stanley que realicen llamadas con inversionistas el lunes y martes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La operación supondría la primera gran venta de deuda de Meta en seis meses y su primera emisión en euros, siguiendo los pasos de sus rivales Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. para diversificar su financiamiento entre distintas monedas. La compañía habló con inversionistas en Europa el mes pasado como parte de una gira sin una operación específica prevista.

Representantes de Morgan Stanley y Citigroup declinaron comentar sobre el posible tamaño de la operación. Meta no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las inversiones de Meta

Los gigantes tecnológicos han inundado el mercado con cientos de miles de millones de dólares en préstamos para financiar nuevos centros de datos y compras de chips desde el año pasado, lo que ha generado dudas sobre si el gasto dará resultados. El costo de proteger contra un impago la deuda de varias grandes tecnológicas de Estados Unidos ha alcanzado nuevos máximos históricos, reflejo de la creciente inquietud de los inversionistas.

La posible venta de bonos en dólares de Meta abarcará vencimientos de cinco a 30 años, mientras que la emisión en euros irá desde poco más de cuatro años hasta poco más de 38 años, agregó una de las personas.

Venta de acciones de Meta atrae demanda cinco veces mayor a la oferta



La última vez que la compañía acudió al mercado de bonos de alta calidad fue en abril, cuando recaudó US$25.000 millones mediante una operación que llegó a atraer US$96.000 millones en demanda de los inversionistas. Desde entonces, el apetito por las emisiones relacionadas con la IA ha disminuido, y los compradores exigen mayores concesiones para asumir el riesgo.

El lunes, Alphabet ofreció a los inversionistas rendimientos considerablemente más altos para sacar adelante una emisión de bonos por €6.000 millones (US$6.700 millones) que en una operación realizada previamente este año. Mientras tanto, Oracle Corp. también ofrece mayores concesiones en una nueva emisión para recaudar US$10.000 millones en el mercado de bonos en dólares.

Meta también está llevando a cabo una de las mayores ofertas de acciones de la historia como parte de sus esfuerzos para financiar sus ambiciones en IA. La firma fijó la semana pasada el precio de US$25.000 millones en acciones ordinarias y recaudó US$12.500 millones mediante una oferta de acciones preferentes. También planea recaudar hasta US$60.000 millones a través de un programa de venta de acciones a precio de mercado, que permite a las empresas vender títulos periódicamente en el mercado abierto.