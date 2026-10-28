Los bonos argentinos rebotan y el riesgo país cae a 735 puntos, a la espera de la decisión de la FED

Los bonos en dólares extienden alzas de hasta 0,7% en los títulos más largos, este miércoles 28 de octubre. Tras la fuerte caída de los activos argentinos el lunes, como primera reacción tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, los bonos vuelven a operar positivos pero apuntan a cerrar un mes con alta volatilidad internacional y sin drivers locales.

La mejora de la deuda convive con nuevas bajas en las acciones argentinas, mientras los inversores siguen de cerca la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el avance de la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), que podría destrabar un desembolso de US$ 900 millones.

Los bonos soberanos en dólares extienden su recuperación este miércoles y suben hasta 0,9%, después de la fuerte caída que registraron el lunes tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. En ese contexto, el riesgo país retrocede 2,4% hasta los 735 puntos básicos, aunque se mantiene en niveles elevados.

Así, los títulos en dólares suben hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2029, Global 46 y Global 41 (0,7%), seguido del Global 2035 (0,6%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan baja 2,4% a 735 puntos, pero sigue por encima de ese número clave.

En esta jornada, el MSCI Merval opera con una caída del 1% a 95.616,670 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cede 0,86%.

Por otro lado, los ADRs argentinos caen hasta 3,7% encabezados por Grupo Supervielle, Bioceres (-3,50%), Grupo Financiero Galicia (-2,99%), BBVA (-3,16%).

Cotización del tipo de cambio

Este miércoles, el tipo de cambio mayorista retrocede $3 y abre en $1.535. El lunes alcanzó un nuevo máximo nominal al comienzo de la semana. Por su parte, el dólar oficial minorista abre en $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubica en $1.560,37. En el mercado informal, el dólar blue opera $1.575.

Crece la demanda de las empresas para llevar sus dólares al exterior por la incertidumbre argentina

En cuanto a los tipos de cambios financieros, el MEP también descomprime y opera en $1.559,1, mientras que el CCL baja hasta los $1655,2.

El FMI avaló la tercera revisión de acuerdo con Argentina y destrabará un desembolso de US$ 900 millones

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno cerraron la tercera revisión a nivel técnico. Con elogios a la gestión macroeconómica, el organismo le dio un visto bueno al programa económico y fijó la fecha de reunión del Board, pero aseguró que el desembolso de US$ 900 millones llegará luego del cumplimiento de medidas previamente "acordadas”. La administración de Javier Milei tendrá alrededor de un mes para avanzar.

Tanto en el plano de las cuentas públicas como en términos de acumulación de reservas, dos de los puntos más importantes en la mira, el Fondo respaldó el rumbo oficial. Luego, aclaró: “Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, reza el comunicado de la entidad crediticia.

Entre el acuerdo a nivel staff y la aprobación de los representantes de los países que conforman el FMI suele pasar alrededor de dos semanas —aunque ha pasado más tiempo, pero de forma indeterminada—. Esta vez, en la tercera semana de noviembre en Washington habrá feriados por el Día de Acción de Gracias, por lo tanto el organismo no tendrá actividad. El Fondo le da así tiempo al equipo económico de que ajuste, si existiese, algún tipo de pedido. Con la presión post Brasil, Caputo negocia medidas de "alivio" aún cuando Milei ratificó el programa económico

Las bolsas del mundo

En una jornada clave para las tasas de interés a nivel global, los principales índices de Wall Street operan con mayoría de subas, mientras el dólar se mantiene estable en máximos de dos semanas y el oro retrocede.

En concreto, gran parte de la atención de los inversores se concentra en la política monetaria de los Estados Unidos. La Reserva Federal anunciará este miércoles su decisión sobre las tasas de interés estadounidenses. El consenso del mercado anticipa que las mantendrá sin cambios, aunque los inversores estarán atentos al comunicado y a las señales sobre los próximos movimientos.

Bajo esa premisa, en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones y el S&P500 avanzan 0,1% y 0,3%, respectivamente. Por el contrario, el Nasdaq desciende 0,1%.

Una Reserva Federal que mantenga una postura restrictiva puede sostener elevados los rendimientos de los títulos del Tesoro norteamericano y reducir el atractivo relativo de los bonos de países como Argentina. En ese escenario, el financiamiento externo se vuelve más costoso y aumenta la presión sobre las primas de riesgo soberano.

​Kevin Warsh, Presidente del Sistema de la Reserva Federal

En el mercado asiático, las bolsas registraron este miércoles importantes subidas, especialmente la de Seúl, gracias al repunte de las acciones relacionadas con los semiconductores y unos sólidos resultados del gigante surcoreano SK hynix.

En Japón, el índice de referencia Nikkei avanzó un 1,1% hasta los 63.946 puntos, impulsado por el buen desempeño de los chips a raíz del repunte del sector de la inteligencia artificial en Wall Street.

La tendencia se acentuó en Seúl, donde el Kospi se disparó un 6,3% hasta las 5.992 unidades, empujado por los titanes SK hynix (+8,87%) y Samsung Electronics (+8,33%).





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