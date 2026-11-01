Los argentinos compraron más de US$20 mil millones

Pese a que falta un año para las elecciones, los argentinos no frenan la cobertura cambiaria. En septiembre, los ahorristas minoristas compraron en términos netos US$ 2.471 millones, el segundo mayor monto del año. Así, en el acumulado del año el guarismo asciende a US$ 20.149 millones.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, en el séptimo mes del año, 1,6 millones de individuos compraron billetes por US$2.896 millones, mientras que unos 758 mil argentinos vendieron por US$425 millones. Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$426 millones.



En este contexto, en el año el BCRA lleva comprados más de US$16.000 millones en el MULC. Es decir, los argentinos adquirieron más divisas que la entidad monetaria. Frente a esa dinámica, la máxima autoridad monetaria tendrá un test de fuego el año que viene con la dolarización de carteras típica de los períodos electorales, que podría ubicarse en más de US$24.000 millones.

Por otra parte, al que le empiezan a faltar los dólares es al ministro de Economía, Luis Caputo, que debe enfrentar pagos por en lo que resta del año por US$877 millones y los últimos datos arrojan que el Tesoro cuenta con US$860 millones dentro del BCRA, segùn Portfolio Personal de Inversiones (PPI).. De no mediar cambios, llegaría un desembolso de un organismo internacional por US$1.000 millones antes de fin de año sumado al ingreso del FMI por la tercera revisión del programa.

“Así las cosas, y de no mediar nuevas colocaciones en el mercado local ni nuevas compras del Tesoro en el MULC, éste terminaría con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por unos US$1.800 millones, por debajo de los US$3.700 millones previstos al presentar el programa financiero el 6/7”, sostuvo PPI.