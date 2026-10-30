Las Big Tech enfrentan desaceleración en plena apuesta de US$ 750.000 millones por la IA

Los negocios centrales de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos —las máquinas de publicidad, consumo y comercio minorista que sostienen un gasto conjunto de US$750.000 millones en inteligencia artificial este año— comienzan a mostrar señales de desaceleración. En algunos casos, están siendo canibalizados por la misma tecnología por la que las empresas lo están apostando todo.

Previamente esta semana, Alphabet Inc., propietaria de Google, informó que las ventas de publicidad en búsquedas y otros canales —una línea de negocio que representa aproximadamente la mitad de sus ingresos totales— crecieron al ritmo más lento en cinco trimestres. Aun así, la compañía mantuvo su previsión de gasto de capital de hasta US$205.000 millones para este año.

Amazon.com Inc. dijo el jueves que el crecimiento tanto de su gigantesco negocio central de comercio electrónico como de su división de publicidad se desaceleró el trimestre pasado, antes de reiterar su plan de destinar aproximadamente US$220.000 millones a gastos de capital este año. Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. también mantuvieron sus previsiones de gasto, aunque presentaron resultados que terminaron decepcionando a los inversionistas.

Los reportes de resultados y las posteriores caídas de las acciones dejan al descubierto las crecientes tensiones en torno a la transición de las grandes tecnológicas hacia nuevos productos impulsados por IA y el gasto necesario para llegar hasta allí. Las compañías han emitido niveles de deuda sin precedentes, vendido acciones, firmado acuerdos multimillonarios para centros de datos y asumido billones de dólares en obligaciones futuras para financiar una expansión mundial de infraestructura de IA. Todo esto mientras los nuevos productos erosionan la rentabilidad y desvían la atención de algunas de sus ofertas tradicionales.

La paciencia de los inversionistas se está agotando. Las acciones de Alphabet registraron un desplome récord el jueves, borrando casi US$500.000 millones de valor de mercado. Amazon caía 7% en las operaciones posteriores al cierre. Meta ha retrocedido 10% desde que presentó resultados la semana pasada, cuando dijo a los inversionistas que planea apostar aún más agresivamente por la IA, al tiempo que advirtió que Muse, su nueva aplicación de IA basada en agentes, está requiriendo una enorme capacidad de cómputo.

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El mercado se está “preguntando cómo va a dar frutos todo esto”, dijo Dan Morgan, gestor sénior de cartera de Synovus Trust, tras los resultados de Alphabet.

Incluso Microsoft, que informó un sólido crecimiento de su negocio en la nube y mantuvo el gasto bajo control, no pudo escapar de las repercusiones. Las acciones de la compañía inicialmente se dispararon después de que informara que las ventas de Azure, su división de computación en la nube, crecieron un 48% a US$33.200 millones, durante el trimestre terminado en septiembre. Para el cierre de los mercados el jueves, la acción había borrado todas las ganancias y bajaba 0,2%.

La desaceleración del gigante

La unidad de servicios publicitarios del gigante del comercio electrónico registró un crecimiento de 11%, el ritmo más lento desde que Amazon comenzó a reportarla como una categoría separada en 2022. Y el negocio de tiendas en línea creció apenas 2%, un nivel que no se veía en más de tres años, cuando las personas retomaron sus hábitos de gasto previos a la pandemia y se enfrió el comercio electrónico.

La computación en la nube también fue un punto destacado para Google. Las ventas de la división cloud aumentaron a más del doble respecto del año anterior. La ganancia operativa se multiplicó por más de tres. El director ejecutivo de la unidad, Thomas Kurian, participó por primera vez en la llamada de resultados, una señal de la importancia que tendrá el negocio para Google de aquí en adelante.

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Pero los inversionistas estaban más concentrados en las grietas que comienzan a aparecer en Google Search, que sigue siendo el principal motor de la compañía. Para mantener su relevancia a medida que chatbots como ChatGPT ganan popularidad, Google ha incorporado más IA a su motor de búsqueda, incluida una pestaña específica llamada AI Mode. Sin embargo, la creciente popularidad de esa función ha perjudicado la rentabilidad de Google Search.

El director de negocios, Philipp Schindler, reconoció el miércoles que la empresa está observando una “menor monetización” de las consultas realizadas con AI Mode, una admisión que hizo caer aún más las acciones. Schindler dijo que la compañía trabaja para incorporar más publicidad a AI Mode y se mostró optimista sobre la trayectoria del producto.