La inflación de octubre se volvería a ubicar cerca del 2% en octubre según estimaciones privadas

Los primeros relevamientos privados estiman que la inflación de octubre habría desacelerado levemente tras el 1,9% que marcó en septiembre. El informe oficial del INDEC se conocerá el jueves 12 de noviembre.

Para la Fundación Libertad y Progreso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo mes del año se ubicó en 1,8% marcando que detrás de un nivel general casi estable hay un cambio importante en la composición. Con ese número, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%.

Los alimentos acumulan ocho semanas de aumentos pese a que la inflación mensual cayó al 2,7%

En ese sentido, señalaron que Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%) volvió a ser el principal motor, y una incidencia de 0,5 puntos porcentuales (p.p.), más de un cuarto del total. “El gran cambio respecto del mes pasado se dio en Vivienda, que pasó de ser la división de mayor aumento en septiembre (3,1%, impulsada por los ajustes de gas y electricidad) a marcar apenas 1,1% en octubre: con nuestros ponderadores, esa sola diferencia le resta alrededor de 0,2 p.p. al nivel general”.

Inflación de octubre

“Nuestra lectura es que la desaceleración de octubre responde más a la ausencia de los saltos tarifarios que empujaron el dato de septiembre que a un alivio generalizado de precios. El rubro que el mes pasado asociamos al pass through del tipo de cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas, todavía no muestra una baja en su variación mensual”, indicó el reporte.

La consultora Equilibra también calcula una inflación nacional de 1,8%, con una inflación núcleo de 1,6%, en ambos casos ubicándose 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de septiembre.

“Los precios Estacionales liderarían por segundo mes al hilo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%). Por su parte, los Regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto. Por último, vale destacar que el rubro carnes se mantuvo estable (0,1%)”, sostuvieron.

Inflación de octubre

Qué inflación anual esperan los argentinos

En octubre, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 35,9% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 6,1 puntos porcentuales respecto de septiembre (29,8%), de acuerdo con el relevamiento publicado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Se trata del valor más alto desde agosto de 2026, cuando las expectativas de inflación habían alcanzado el 35,7%. De esta manera, el indicador revirtió la caída registrada en septiembre.

Las presiones alcistas que estima el Banco Central

En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central señaló que por el sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en los últimos meses del año.

“Sin embargo, existen factores que podrían presionarla transitoriamente al alza. Entre ellos se destaca la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna, que suele registrar subas elevadas entre noviembre y diciembre de cada año”, señaló el reporte.

Otro factor que podría presionar a la suba de la inflación mensual es “el incremento de la tarifa promedio nacional de gas por red en octubre y noviembre, como resultado de la reducción de subsidios por Zona Fría. Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre. La evolución del precio internacional del petróleo podría generar presiones inflacionarias adicionales”.

LM