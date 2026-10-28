La industria del calzado se declaró en emergencia: cayó 24,8% la producción y convocó a una marcha nacional

La industria del calzado se declaró en emergencia y anunció una movilización nacional para el próximo 19 de noviembre, en medio de una fuerte contracción de la producción, el cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo. Empresarios y representantes sindicales advirtieron que el sector atraviesa una crisis estructural, impulsada por la caída del consumo interno y el avance de las importaciones, y reclamaron respuestas urgentes al Gobierno.

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El anuncio se produjo luego de una jornada de protesta realizada el martes en el centro porteño, cuando fabricantes agrupados en Zapateros Unidos regalaron alrededor de 1.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo. La iniciativa, denominada “zapatazo solidario”, buscó visibilizar las dificultades de una actividad que acumula mercadería sin vender mientras enfrenta una caída de la demanda y mayores dificultades para sostener la producción.

Durante una conferencia de prensa conjunta, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) presentaron cifras que reflejan la profundidad del deterioro. Según los datos difundidos por las entidades, entre enero y agosto de 2026 la producción nacional cayó un 24,8% interanual, mientras que en agosto el retroceso alcanzó el 30,8%.

Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y el sindicato UTICRA.

El impacto también se trasladó al empleo y a la estructura productiva. Desde fines de 2023, el sector perdió el 43% de sus puestos de trabajo registrados, mientras que más de 200 unidades productivas cerraron en todo el país, lo que representa una reducción del 28% de los establecimientos.

“No encontramos piso donde rebotar”, resumieron los representantes de empresarios y trabajadores, al describir un escenario que combina menores ventas, pérdida de capacidad productiva y dificultades para sostener las fuentes laborales.

La caída del consumo y las importaciones, en el centro del reclamo

El deterioro del poder adquisitivo y la contracción del consumo interno aparecen entre los principales factores que explican la crisis. A las dificultades para colocar la producción nacional se suma la competencia de los productos importados, un aspecto que los fabricantes consideran determinante para la continuidad de numerosas empresas.

Las entidades también apuntaron contra el contrabando, el fraude marcario en los pasos fronterizos, el avance de las ventas informales a través de canales digitales y la flexibilización de los controles aduaneros. Según sostienen, esos factores profundizan las dificultades de la industria local para competir en condiciones similares con los productos que ingresan desde el exterior.

Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y el sindicato UTICRA.

Qué medidas reclama la industria del calzado

Frente al deterioro de la actividad, la CIC y UTICRA solicitaron la apertura de mesas de trabajo urgentes con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio y legisladores nacionales, con el objetivo de coordinar herramientas que permitan sostener la producción y el empleo.

Entre los principales pedidos figuran un alivio impositivo para las empresas, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas segmentadas y el mantenimiento de las medidas antidumping contra el calzado proveniente de China.

Este último punto concentra parte de la preocupación del sector por la competencia externa y por la posibilidad de que se reduzcan las herramientas de protección comercial. Las entidades consideran que la combinación entre el avance de las importaciones y la debilidad de la demanda interna amenaza con profundizar la pérdida de participación de la producción nacional.

FN/MSS