La economía entró en recesión técnica según relevamientos privados

La actividad económica marcará una recesión técnica, de acuerdo con los primeros relevamientos publicados por consultoras, un hecho inesperado por el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que en el Presupuesto 2026 se estimaba un 5% de expansión.

La recesión técnica se define cuando se registran dos trimestres consecutivos con caídas. En el segundo trimestre, había mostrado una contracción del 0,6% contra el anterior.

Dentro del tercer trimestre, el EMAE del INDEC mostró una caída de 2,9% en julio y un leve crecimiento de 0,1% en agosto. El dato oficial de septiembre se conocerá en noviembre.

De acuerdo con el Índice General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres (OJF), el nivel general de actividad registró una baja de 0,8% anual en septiembre, acumulando para los primeros nueve meses del año una variación de 0,3%.

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“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre, anotando una suba mensual de 0,1% en la medición sin estacionalidad. Así, el IGA-OJF registra para el tercer trimestre del año una baja de 1,2% respecto del segundo cuarto”.

La caída interanual se debió a las contracciones del agro, el sector financiero, la construcción y la industria.

Actividad económica - OJF

“Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse. De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, indica el informe.

Recesión técnica

Por su parte, Equilibra estima que la actividad en septiembre se habría recuperado 0,5% en comparación con el mes anterior. “Con este nivel, quedaría 2,2% por debajo de junio y 3,9% del máximo histórico de marzo”.

“Con este anticipo, el tercer trimestre caería 2,6% frente al segundo, acumulando dos trimestres consecutivos de contracción, lo que implica una recesión ‘técnica’. Vale destacar que INDEC revisa los datos previos de EMAE al cerrar el trimestre, por lo que no descartamos cambios (al alza) en el número final del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre (cuando se sumen los datos de empleo de la EPH)”.

Para Equilibra, en lo que va del año la actividad acumularía un alza de 1,0% frente a los primeros 9 meses de 2025, explicada íntegramente por los sectores primarios (+10,9% interanual), mientras que los no primarios caerían 0,6% interanual. “Redujimos nuestra proyección de crecimiento para 2026 a 1,0% (o menos)”, señalaron.

El Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés una caída de 2,66% del PBI del tercer trimestre con respecto del segundo.

Actividad económica - Equilibra

“El EMAE de agosto creció apenas 0,07% y no compensó la caída de julio, que el INDEC revisó a 2,8%. Con dos de los tres meses del trimestre ya publicados, nuestra estimación suma cinco semanas seguidas en baja”, de acuerdo con lo calculado en base a relevamientos hasta el 23 de octubre.

La consultora LCG proyecta que un crecimiento 1,5% para 2026 ya lo ve como “un techo. En efecto, corregimos nuestra estimación a la zona del 1% anual, bastante menos de la proyección oficial de 3% anual plasmada en el proyecto del Presupuesto 2027 (la que demandaría un crecimiento del 3,7% mensual en los próximos 4 meses)”.

El reconocimiento de Milei

Pocos días atrás, el presidente Javier Milei expresó que “hoy el mundo se caracteriza por una situación en la que hay más inflación, mayores tasas de interés y menor actividad económica, y Argentina no es ajena a eso, está sufriendo las consecuencias".

El presidente añadió que "los indicadores del país no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.

LM/MSS