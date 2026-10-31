La asistencia alimentaria a celíacos llegó al 3% de las personas previstas

El presupuesto 2026 tenía previsto realizar transferencias desde Nación a las provincias para entregar asistencia alimentaria a 14 mil personas celíacas en situación de vulnerabilidad (esto es, sin recursos económicos ni obra social), pero la última información oficial es que llegó a 373 pacientes. Para el primer trimestre el Ejecutivo ajustó la meta a 2.595 personas y para el segundo trimestre la volvió a reducir a 1.189. “Durante el segundo trimestre se ejecutó la Asistencia Alimentaria a Personas con Celiaquía en Situación de Vulnerabilidad a un promedio de 373 personas de las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. La diferencia con la meta planteada se debe a que el proceso administrativo de la ampliación de los convenios de las provincias en ejecución y la incorporación de nuevas provincias se encuentra demorado”, aducen desde la Subsecretaría de Promoción Humana en el último reporte trimestral.

Para 2027, al menos en términos presupuestarios, se proyecta un total de 2.595 beneficiarios: un 81% menos de la meta a cumplir en 2026.

“Estos programas de asistencia a celíacos son fundamentales, porque para los celíacos la dieta libre de gluten es nuestra medicina, nuestro único tratamiento a la fecha. Dieta libre de gluten, estricta, de por vida. En algunos municipios se entregan bolsones de alimentos, en otros una tarjeta para compras”, explicó a este medio Carolina Rocha, directora de Aglutenados, un sitio de información creado por personas celíacas que busca acercar las novedades a los interesados.

La ley vigente en Argentina establece que las obras sociales y prepagas deben brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, lo que incluye la provisión de harinas, premezclas u otros alimentos industrializados libres de gluten. Y que, en el caso de personas en situación de vulnerabilidad, será el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) el que deberá promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con celiaquía.

En los anexos del presupuesto para 2027 explican que esta asistencia es “una acción complementaria con las acciones de los gobiernos provinciales” y que “la finalidad de la transferencia de fondos es reforzar la ejecución de los programas”. Pero estas jurisdicciones destinatarias de recursos pasaron de 17 a 3 entre 2023 y 2026. En el primero de estos años eran más de 13 mil los beneficiarios a los que efectivamente habían alcanzado estas transferencias.

En Misiones, una de las tres provincias que según la rendición de metas físicas del presupuesto sí recibió transferencias este año, los medios locales informaban en enero que el Gobierno nacional había reducido drásticamente la cantidad de beneficiarios autorizados en el padrón de celíacos: de 987 a 110. La mayoría, describieron en una nota de Canal 12, “recibió observaciones por inconsistencias administrativas” (como diferencias en el domicilio) y fueron dadas de baja “de manera provisoria”. Luego, para julio, los aprobados eran 459. El mecanismo sería similar al aplicado a las pensiones por discapacidad: endurecimiento de los requisitos, revisión de casos y suspensión ante cualquier diferencia.

“El Programa de Asistencia Integral al Celíaco confirmó 459 titulares en Misiones luego de un proceso de revisión que comenzó a fines del año pasado, y dejó afuera a casi la mitad de beneficiarios del listado original, que ascendía a 987 personas”, detalló una nota del diario Primera Edición. Según el artículo, que entrevistó a fuentes oficiales, la cartera a cargo de Sandra Pettovello estableció nuevas reglas y el gobierno local se hizo cargo de las personas que no fueron incluidas. En diálogo con medios locales la subsecretaria de Acción Social de Misiones, Anahí Repetto, había afirmado que “se está hilando muy fino en un padrón que era más contemplativo”. Entre otras cosas, agregó, los rechazos incluían sellos que no se veían claramente o la exigencia de “un mayor grado de lesión en el estudio de biopsia intestinal". Nos están pidiendo grado II de lesión como requisito”, aseveró en esa oportunidad.

PERFIL intentó comunicarse con las autoridades de esa provincia, pero aún no ha tenido respuesta. También con el Ministerio de Capital Humano, a quienes les consultó en qué medida se habían modificado las condiciones para el acceso y si eran ciertas las versiones de autoridades provinciales, pero tampoco obtuvo contestación.

“Los celíacos pueden tener diferente nivel de daño en el intestino, pero en cualquier caso con el diagnóstico de enfermedad celíaca el único tratamiento es la dieta libre de gluten, estricta, de por vida y ciudadano la contaminación cruzada. No hay personas más o menos celíacas, siendo celíacos el tratamiento es el mismo para todos”, agregó Rocha sobre esa posibilidad. “Incluso para celíacos que pueden ser asintomáticos el cuidado debe ser el mismo. La asistencia es fundamental porque la dieta libre de gluten para un celíaco es como un remedio para tratar cualquier otra enfermedad”, señaló. Y resaltó que “los productos para celíacos suelen ser más costosos y, dependiendo de los lugares, a veces no tan fáciles de conseguir”.

No hay estadísticas nacionales disponibles, pero según la Defensoría del Pueblo de Córdoba para abril de este año la Canasta Básica Alimentaria (CBA) apta para celíacos alcanzó un valor de $ 255.700 para un adulto y la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en $557.427. Para el mismo mes la medición general del Indec estimaba una CBA de $ 215.228 por adulto y una CBT de $ 475.653: las diferencias son, respectivamente, de un 18% y 17%.

Otros recortes

En julio de este año, a través del decreto 697, el Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el organismo encargado del control y fiscalización para detectar posibles riesgos sanitarios, y delegó las funciones en el Ministerio de Salud y el Senasa.

En un artículo que compartieron con PERFIL, desde Aglutenados señalan que la reorganización pasa de un esquema de aprobación previa a un control posterior de los productos, es decir, en góndola.

“Para la comunidad celíaca no parece tan buena noticia”, destacan. “El INAL era un organismo dependiente de ANMAT con un rol súper relevante en la construcción, implementación y control de las políticas vinculadas con los alimentos libres de gluten en la Argentina. Se trataba de un organismo conformado por gente muy valiosa y de mucho conocimiento técnico”.

Rocha concluyó que aún es muy pronto para saber qué puede significar esta medida. “El futuro dirá si fue acertado o generó problemas. La comunidad celíaca (me incluyo) se sentía muy respaldada por el INAL”.