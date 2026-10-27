Economía

Jubilaciones del SIPA que superan la mínima: la grilla de cobro confirmada según la terminación de DNI

ANSES aprobó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para los beneficiarios del SIPA cuyos haberes superan el primer intervalo de pago, ordenado por terminación de DNI.

Jubilaciones del SIPA que superan la mínima: la grilla de cobro confirmada según la terminación de DNI
Una a una, las fechas de cobro de noviembre 2026.
27-10-2026 | 11:25

La Dirección General de Finanzas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pago correspondiente a la emisión del mes de noviembre de 2026 para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La disposición fija las fechas de inicio de acreditación para los beneficiarios cuyos haberes mensuales superen el monto establecido para el primer intervalo de pago, abarcando las liquidaciones comprendidas bajo los códigos 001, 003 y 022-022 conforme a la normativa vigente.

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Este grupo de jubilados y pensionados percibirá sus haberes durante la última semana del mes a través de cinco grupos de pago organizados por la finalización del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma detallado para haberes que superan el primer intervalo de pago

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 24 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 30 de noviembre de 2026.

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El informe oficial firmado digitalmente por las autoridades del organismo previsional determina además que el plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del SIPA correspondientes a esta emisión se extenderá hasta el día 10 de diciembre de 2026.

GZ

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