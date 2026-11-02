Inflación de octubre: qué proyectan las consultoras privadas para el nuevo dato del IPC

A la espera de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las proyecciones de las consultoras privadas anticipan que la inflación de octubre se ubicará en una variación mensual muy cercana al registro de septiembre (1,9%), oscilando en un rango estrecho que va del 1,8% al 2%.

En septiembre, el porcentaje rozó el techo del 2.0% y se mantuvo una décima por debajo. El gobierno espera una cifra similar.

Aunque el Gobierno buscaba consolidar una desaceleración mayor, los relevamientos de las últimas semanas mostraron pocas señales en ese sentido y dejaron a la mayoría de los pronósticos rozando el ansiado piso del dos por ciento.

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Dentro del mapa de estimaciones difundido por las principales firmas, entidades como Fundación Libertad y Progreso y Equibra se posicionaron en el extremo más optimista con una previsión de 1,8%, lo que implicaría una mínima baja de 0,1 puntos porcentuales frente al mes anterior. En una línea intermedia, EconViews calculó un avance del 1,9%, mientras que mediciones de Analytica, Invecq y C&T proyectaron variaciones en torno al 2%, y Eco Go se estiró hasta el 2,1%.

El principal motor detrás de este comportamiento estuvo impulsado por las presiones sobre la división de alimentos y bebidas, que experimentó subas notorias en rubros específicos como verduras, frutas, lácteos y aceites. A esto se sumaron los incrementos registrados en las tarifas de combustibles a finales de septiembre y los ajustes en precios regulados, factores que, tal como advirtió recientemente el Banco Central en su informe de política monetaria, continúan ejerciendo presión sobre el índice general durante el último tramo del año.

la división de alimentos acumuló un alza del 2,5%

El comportamiento de la canasta básica se consolidó como uno de los factores determinantes en la evolución del Índice de Precios al Consumidor de octubre. Según datos de la consultora Analytica, la división de alimentos y bebidas cerró el mes con un promedio acumulado del 2,5% en cuatro semanas, impulsada por un remate semanal del 0,4% a fines de mes. Esta dinámica alineó su previsión del nivel general en un 2%, en sintonía con la tendencia observada en la mayoría de los relevamientos del sector privado.

Al interior de esta categoría, los productos frescos encabezaron las subas con una fuerte disparada en las verduras, que registraron un incremento del 8,8%, ubicándose ampliamente por encima del promedio general del rubro. Por su parte, las frutas anotaron una suba del 2,9%. En contraste, otros componentes mostraron un ritmo más moderado y actuaron como amortiguadores: las aguas, gaseosas y jugos avanzaron un 1,1%, mientras que los pescados y mariscos aumentaron un 0,8%.

Por su parte, el análisis de la firma Invecq coincidió en ubicar a los alimentos y bebidas no alcohólicas como la división de mayor incidencia en la suba mensual, con tracción principal de verduras, lácteos, aceites y frutas. Según destacó el economista Manuel Cerdán, si bien el rubro de restaurantes y hoteles presentó la mayor variación porcentual dentro de sus mediciones, el peso relativo de la canasta alimentaria terminó siendo el motor decisivo en la estimación final de la inflación de octubre.

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El Banco Central advierte sobre presiones inflacionarias para el cierre de año por la carne y los combustibles

En paralelo a las proyecciones privadas que ubican la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una advertencia en su informe de política monetaria del tercer trimestre sobre una posible aceleración de los precios hacia el cierre del año. La autoridad monetaria fundamentó esta alerta en factores estacionales como el precio de la carne vacuna y en el reajuste de precios regulados, con foco en las tarifas de gas, los combustibles y la volatilidad del petróleo a nivel internacional.

Según advirtió el propio BCRA en su documento técnico, "tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre". La entidad remarcó además que la cotización del crudo puede generar presiones adicionales sobre la cadena de costos, dado que los combustibles trasladan de manera directa sus variaciones a los fletes de transporte y a los procesos productivos.

Frente a este escenario de tensiones para el último trimestre, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa económico durante la apertura de las Rondas de Negocios RIGI en Santa Fe. "Solo haciendo las cosas bien, inevitablemente vamos a converger hacia una inflación internacional, es decir, no teniendo déficit, por lo tanto dándole esa independencia al Banco Central, teniendo orden monetario también", afirmó el funcionario, confiado en que la disciplina fiscal amortiguará la dinámica del índice de precios.