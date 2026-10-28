Empresas alemanas ya miran las elecciones, piden pragmatismo con Brasil y advierten por la infraestructura

Las reglas macroeconómicas convencen, pero la microeconomía y la diplomacia generan ruido. Ese es el balance que trazó el empresariado alemán sobre la Argentina de cara a un 2027 electoral. En público, durante el foro anual de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, las compañías europeas convalidaron el RIGI y celebraron el superávit energético. En privado, también le reclaman a la Casa Rosada silenciar las disputas ideológicas con Brasil, advierten por los cuellos de botella en infraestructura y exigen que el repliegue del Estado no se traduzca en parálisis operativa.

La necesidad de anclar las expectativas en la economía real fue el mensaje institucional que bajó la propia cúpula empresarial. Durante la apertura, Eduardo Gorchs, presidente de la AHK Argentina y CEO de Siemens Sudamérica, apeló a los 110 años de historia de la cámara para remarcar que la relación bilateral está forjada sobre "una visión de largo plazo". Sin embargo, el ejecutivo le puso una exigencia pragmática a las proyecciones de inversión: "Hoy, el desafío es seguir proyectando ese legado hacia el futuro, identificando nuevas oportunidades y trabajando juntos para transformarlas en desarrollo concreto para ambos países", subrayó el directivo.

Pragmatismo regional y el factor Lula

El diagnóstico empresario asume que el crecimiento reciente estuvo apalancado de manera exclusiva por el sector energético. El mapa corporativo cambió: la región tendió a fragmentarse y Argentina dejó de ser la cabecera del Cono Sur excluyendo a Brasil. En este nuevo esquema, la inminencia de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea obliga a evitar cualquier exabrupto diplomático, como los que ha tenido el presidente Javier Milei en el pasado.

Javier Milei y Lula Da Silva

En los pasillos Bolsa de Cereales, el silencio de la administración libertaria Gobierno frente a la victoria sorpresiva de Luiz Inácio Lula da Silva, llamó la atención. "Mejor que se mantenga así", planteó un directivo de peso en diálogo con PERFIL. Para el capital europeo, la diplomacia es el camino viable para no trabar la mayor zona de libre comercio del mundo.

Tomás Villalba, subsecretario de Promoción del Comercio y las Inversiones de la Cancillería, aportó que casi el 60% de las exportaciones argentinas al mercado europeo ya ingresa con preferencias arancelarias. Solo entre mayo y septiembre los envíos sumaron USD 2.800 millones, mientras que la Unión Europea se consolida como el principal inversor extranjero con casi USD 70.000 millones en el país.

El límite logístico y la "mano invisible"

La embajadora de Alemania en la Argentina, Catalina Cullas destacó que ambas naciones cuentan con fortalezas complementarias para enfrentar los desafíos globales de la transición energética y la competitividad. Si bien avaló el RIGI como garante de seguridad jurídica, apuntó directo al límite: la logística. "La mejor producción sirve de poco si no se puede transportar de manera eficiente, porque la infraestructura es el sistema nervioso de una economía", advirtió.

Ministro de economía. Luis Caputo vaticinó que se venían los mejores 18 meses del país.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, utilizó el foro para polarizar con la gestión anterior, señalando que se abandonó un modelo de "populismo energético" que había derivado en desabastecimiento y fuerte control estatal. Para la funcionaria, la superación de la barrera de los 600.000 barriles diarios de crudo demuestra que el sector privado debe operar con precios alineados a la paridad de exportación y sin intervención. Tettamanti descartó planes para agregar valor en origen mediante regulaciones y aseguró que será el mercado, a través del costo de capital, quien defina si el gas de Vaca Muerta se exporta o se industrializa.

Fuentes empresariales admiten en reserva que las operadoras no están del todo cómodas con una dinámica librada 100% al mercado, sin un Estado que destrabe las obras estratégicas. Había dudas por la salida de Daniel González de la coordinación de Energía y Minería. “Era buen gestor, con noción empresarial. Pero tenía que poner la cara del programa”, planteó un exhabitual interlocutor. Desde Energía responden que las soluciones logísticas ya están en marcha bajo el paraguas del RIGI, citando el oleoducto Vaca Muerta Sur y el megaproyecto de GNL, además de la reversión del Gasoducto Norte que inyectará 14 millones de metros cúbicos adicionales.

Tarifas y pacto de gobernabilidad

La normalización tarifaria es el otro termómetro empresario. Ante las dudas del establishment sobre un posible congelamiento preelectoral, Tettamanti garantizó que el sendero de aumentos en distribución continuará ajustándose por inflación hasta octubre de 2027, descartando cualquier giro demagógico. “No vamos a hacer ninguna medida electoral”, planteó en línea con la directiva de Casa Rosada.

La lectura compartida por el establishment germano es que la ventana de oportunidad para monetizar los recursos naturales tiene fecha de caducidad. "El mundo hoy necesita energía, mañana no sabemos", advirtió un ejecutivo que provee al sector energético en los pasillos. Para el capital extranjero, el foco siempre está puesto en el largo plazo, pero advierten que los tiempos políticos argentinos no pueden descalzarse de la urgencia que marca el mercado global.

El modo electoral ya está encendido en los tableros de control de las multinacionales. El mensaje transversal entre los ejecutivos es que la dirigencia política no puede poner en duda los grandes desembolsos de capital. En el off the record, celebraron un dato que evidencia un nuevo pacto de gobernabilidad atado a la necesidad de dólares: referentes opositores como Máximo Kirchner ya deslizaron que, ante un eventual cambio de ciclo político, los proyectos podrán ser auditados, pero no interrumpidos.

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