El boom minero abre un negocio millonario, pero empresarios advierten que los proveedores no están preparados

El boom de inversiones mineras en Argentina abre una oportunidad de negocios para miles de empresas nacionales, pero la capacidad de los proveedores para responder a la demanda aparece como uno de los principales desafíos del sector.

Con seis grandes proyectos que podrían desarrollarse simultáneamente y una industria que ya realiza más del 70% de sus compras dentro del país, las compañías deberán ampliar su capacidad productiva, obtener certificaciones y mejorar su competitividad para participar de los nuevos emprendimientos.

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En el marco de la primera “Ronda de Negocios PyMEs”, organizada en Rosario por el Gobierno nacional, con el fin de linkear a los proyectos encuadrados dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con las empresas locales. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), advirtió que la magnitud de las inversiones exigirá una preparación que todavía está en marcha.

Ronda de Negocios RIGI

Cacciola destacó además que Argentina enfrenta un escenario inédito por la cantidad de proyectos que podrían avanzar al mismo tiempo. La construcción de estos emprendimientos multiplicará las necesidades de materiales, equipamiento y servicios, lo que representa una oportunidad para ampliar la participación de empresas nacionales en la cadena de valor minera.

Sin embargo, el crecimiento también plantea una dificultad: no todos los proveedores cuentan con las capacidades necesarias para responder a las exigencias de los grandes proyectos. Desde la entidad empresaria señalaron que las compañías deberán prepararse con anticipación, conocer los requisitos técnicos y establecer vínculos comerciales para aprovechar una demanda que abarca numerosas actividades industriales y de servicios.

El 70% de las compras mineras se realiza en Argentina y el negocio podría multiplicarse

Según explicó el presidente de CAEM, más del 70% de las compras de las empresas mineras se realizan dentro del país, mediante una red de proveedores que abastece a la actividad. La posibilidad de desarrollar seis proyectos de gran escala podría ampliar considerablemente ese mercado y generar nuevas oportunidades comerciales para compañías de distintas regiones.

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Cada proyecto de cobre puede requerir entre 6.000 y 7.000 trabajadores durante su construcción, además de una extensa variedad de materiales y servicios. Las necesidades incluyen campamentos, caminos internos, estructuras metálicas e instalaciones industriales, junto con actividades vinculadas con alimentación, alojamiento, transporte y mantenimiento.

El crecimiento también alcanzará a diferentes ramas de la industria nacional. Como por ejemplo, oportunidades para empresas vinculadas con la metalmecánica, la química y otras actividades productivas. No obstante, aparece una limitación: Argentina no fabrica determinados equipos mineros, por lo que el desafío será aprovechar al máximo los segmentos que sí pueden abastecerse mediante producción nacional.

Certificaciones y financiamiento: las dificultades de los proveedores argentinos

El principal obstáculo para las empresas interesadas en ingresar al negocio minero será adaptarse a las exigencias de las compañías que desarrollan los proyectos. Los proveedores comenzaron a mostrar un mayor interés por conocer las certificaciones necesarias, mejorar sus capacidades técnicas y establecer relaciones comerciales que les permitan participar de las futuras contrataciones.

En paralelo, la articulación entre proveedores de distintas provincias aparece como una alternativa para ampliar la capacidad de abastecimiento. El representante empresario señaló que comenzaron a registrarse encuentros y asociaciones entre compañías de diferentes regiones, con el objetivo de complementar sus capacidades y responder a los requerimientos de una industria que demandará mayores volúmenes de productos y servicios.

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Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), puso el foco en las condiciones que necesita la industria argentina para aprovechar la expansión minera. Entre los principales factores mencionó el desarrollo científico-tecnológico, la disponibilidad de financiamiento y la inserción internacional de los proveedores y operadores. Según planteó, estas herramientas deberán desarrollarse de manera conjunta para ampliar las oportunidades comerciales que ofrece el sector.

Las provincias buscan que las inversiones impulsen a sus empresas locales

La participación de las economías regionales también ocupa un lugar central en la discusión. Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería de San Juan, destacó la experiencia de su provincia, que cuenta con más de dos décadas de actividad minera, y explicó que se viene trabajando en herramientas para ordenar la participación de proveedores y trabajadores locales. El objetivo es que las comunidades cercanas a los proyectos puedan incorporarse a las oportunidades económicas que generan las inversiones.

Fontivero remarcó que convertirse en proveedor minero requiere preparación y el cumplimiento de exigencias técnicas. Hizo hincapié en la necesidad de que las empresas y los trabajadores se anticipen a los requerimientos de los nuevos emprendimientos, debido a la diversidad de actividades que participan en su construcción y funcionamiento.

A estas dificultades se suma la necesidad de desarrollar infraestructura. Existen problemas vinculados con las rutas nacionales y los requerimientos energéticos, por lo que las obras necesarias para acompañar a los proyectos deberán avanzar al mismo tiempo que las inversiones. Esta situación agrega un desafío logístico para las empresas que busquen abastecer a los emprendimientos.

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De esta manera, el crecimiento de la minería argentina abre una oportunidad para ampliar la producción nacional y generar nuevos negocios, con la intención de “convertir a la Argentina en un país minero y no un país con minería”, aunque su aprovechamiento dependerá de la capacidad de las empresas para responder a las exigencias del sector.

Por último, con seis grandes proyectos mineros por desarrollar, la preparación de proveedores, el acceso al financiamiento y la articulación entre compañías de distintas provincias serán determinantes para que una mayor parte de la demanda minera pueda cubrirse con productos y servicios argentinos.