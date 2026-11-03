Elecciones en EE.UU.: el plan de Caputo para blindar la reelección de Milei, atado al resultado

Las elecciones de medio término de Estados Unidos del próximo martes pondrán a prueba la herramienta más efectiva que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, para blindar no sólo el programa económico sino la reelección de Javier Milei en 2027. Un resultado desfavorable no cambiará el alineamiento geopolítico, pero sí podría ralentizar la llegada de los dólares en un contexto en el que el equipo económico teme que un recrudecimiento de los conflictos globales afecte la situación doméstica que, incluso en la administración Donald Trump, le ven sus fragilidades.

Lo que está en juego en las urnas estadounidenses y que tiene especial sensibilidad con la relación con el gobierno de Javier Milei es la retención o no del Senado de ese país. En las charlas del establishment local con el norteamericano que recopiló PERFIL en las últimas semanas se repiten dos variables: que la posibilidad de usar el swap por USD 20.000 millones está más atada al margen de maniobra que tenga el secretario del Tesoro, Scott Bessent; que lo que pase en la Cámara Alta afectaría así, los nombramientos; y que el acuerdo comercial firmado a inicios de año se pueda concretar luego de meses trabado por la Corte Suprema extranjera y ahora por los tiempos del Congreso local.

Por un lado, el intercambio de monedas es el salvavidas más rápido que tiene Caputo a la hora de calmar la presión sobre el dólar, ya adelantada por un ritmo electoral que se anticipó a más de un año de los comicios presidenciales. En el equipo económico intentan llevar calma. “El swap de USD 20.000 millones conserva las mismas condiciones que el año pasado”, ratificó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en conferencia de prensa la semana pasada.

Donald Trump

En cambio, el acuerdo con el Banco Popular de China, de similar monto total, tiene otras complicaciones. Según advirtió el titular de la autoridad monetaria, los USD 5.000 millones que activó la gestión anterior siguen en carrera. Pero, según fuentes entendidas en el tema, si debería habilitar lo restante, se trata de una negociación netamente “política”. Y, la relación con China pasa por buenos terminos comerciales pero en Beijing advierten que Buenos Aires le debe, al menos, un viaje de rango ministerial a las tierras de la potencia asiática.

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En privado, fuentes del gobierno insisten en que de todas formas no será necesario apretar el botón rojo. Que la dolarización de carteras ya empezó, que las legislativas del 2025 mostraron que ir al dólar es un “mal negocio” racional y que de cara a las urnas presidenciales argentinas en octubre (o agosto si se mantienen las PASO) la avidez por el billete verde estará saldada. En cambio, al titular del Palacio de Hacienda le preocupa más un contexto global que pasa por conflictos que pueden tensionar más y afectar a un mercado emergente como Argentina, que la política doméstica.

El "operativo reelección" y el reloj de Washington

En EE.UU. existe una premisa: hacer todo lo posible para que el proyecto libertario reelija en 2027. Aún cuando dentro del gobierno de Donald Trump ven algunas inconsistencias en el programa económico que pueden deteriorar variables clave como el empleo o la actividad económica, señalaron a PERFIL fuentes en contacto con funcionarios estadounidenses.

Por ese motivo, en los despachos oficiales de la Casa Rosada desfilan enviados trumpistas. “Todas las semanas recibo a uno distinto”, aseguró a este medio la mano derecha de un ministro clave de la administración ultraderechista. El tema que le interesa a la Casa Blanca que avance con velocidad es el acuerdo comercial (ARTI, por sus siglas en inglés) que estaba frenado por la justicia estadounidense por la ola de aranceles que aplicó el presidente yankee al mundo y por la falta de votos en el Palacio Legislativo local, tal como reveló la agencia Bloomberg. Eso hizo que todos los productos que debían tener arancel cero para entrar al mercado estadounidense volvieran al piso del 10% y la industria local no pudiera exportar con esos beneficios. Pero cuentan en los despachos oficiales que luego de que el Canciller, Pablo Quirno, firmará una serie de entendimientos, ahora desde Washington corre el reloj y apuran a los locales.Crece el voto castigo en EE.UU. y los sondeos muestran un giro en el electorado republicano

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En el Gobierno apuntan a volver a mandar el acuerdo comercial como proyecto a las Cámaras antes de fin de año, pero difícilmente entienden que tendrá sanción antes que termine el 2026. A la par del ARTI, el flujo de dólares para inversiones productivas también tiene un correlato con los tiempos legislativos estadounidenses. El paquete de USD 7.000 millones proyectado a través del EXIM Bank (Export-Import Bank of the United States) para financiar corredores y obras clave de YPF requiere que la agencia federal renueve su mandato en el parlamento norteamericano.

Inversiones y el cuello de botella logístico

El presidente de Amcham, Alejandro Díaz, explicó: "La teoría indicaría que no debería ser determinante los resultados de las elecciones para aprobar la continuidad del EXIM, porque funcionó bajo demócratas y republicanos. La prórroga presidencial se dio con Clinton y con Obama", detalló.

Sin embargo, el escenario político estadounidense mutó. "Hoy el demócrata que está prevaleciendo es más parecido a Bernie Sanders. Puede ser que, dependiendo de los resultados electorales, aparezca un nuevo perfil de representante en el ala demócrata que sea mucho más transgresor y empiece a discutir cosas de la política de Trump", advirtió. Si bien el mercado descuenta la prórroga de la entidad a diez años, un Congreso fragmentado y enfocado en disputas de mayoría podría empantanar la luz verde para los giros hacia Argentina.

Aun si el nuevo Congreso estadounidense destraba los fondos, el desembarco de esos dólares productivos choca contra una pared local. La intención de Washington de competir contra el financiamiento de China en proyectos estratégicos tomó más fuerza con el interés de la Development Finance Corporation (DFC), dotada con una capacidad crediticia de USD 20.000 millones. Pero absorber esos fondos exige una logística que Argentina hoy no posee. "Las exploraciones en Neuquén son de la misma o mejor calidad que en Texas, que es el tope de gama mundial. Allá el boom del shale trajo reducción impositiva y se convirtió en la quinta economía productora del mundo", puntualizó.

El problema argentino, diagnosticó el ejecutivo, es netamente operativo. "El gran problema actual, tanto para el shale como para la minería, es la logística. En Texas invirtieron casi 150.000 millones de dólares en transporte. Acá, el 91% del transporte se realiza por camiones; mover una tonelada por camión a Vaca Muerta cuesta casi tres veces más que por tren".

lr