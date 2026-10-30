El riesgo país se acerca a los 800 puntos en medio de una caída generalizada de acciones y bonos

El riesgo país volvió a escalar este viernes 30 de octubre y se ubicó en 787 puntos básicos, el nivel más alto del año, en medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, mientras los ADRs argentinos en Wall Street y las acciones en el mercado argentino también muestran bajas generalizadas.

En cuanto a los bonos, los que más cayeron fueron GD46 (-1,8%) y AL30 (-1,6%). Con respecto a los ADRs, las bajas son encabezadas por Edenor (-6,1%), Transportadora Gas del Sur (-5,5%), Central Puerto (-5,1%). Telecom (-4,4%) y Grupo Financiero Galicia (-4,2%).

En la plaza local, las acciones con mayores bajas fueron Transportadora Gas del Sur (-5,3%), BYMA (-5,2%), Telecom (-5,1%), Edenor (-4,4%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,9%).

Los números argentinos no escaparon al contexto internacional. La Bolsa de Nueva York cerró este viernes con una fuerte caída debido al desplome de los valores tecnológicos tras los resultados de Intel y Amazon.

El índice tecnológico Nasdaq se hundió un 2,86%, ubicándose más de un 8% por debajo del máximo histórico alcanzado a principios de octubre. El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,82% y el Dow Jones perdió un 1,09%.

"Los grandes valores tecnológicos vinculados a la IA han lastrado el mercado en los últimos días", comenta a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities. "Y hoy toda la atención se centra en Amazon e Intel".

Desde PPI indicaron que tras el inesperado triunfo de Lula Da Silva en Brasil, tanto los bonos en dólares como las acciones argentinas "profundizaron la tendencia bajista que venían exhibiendo en octubre, en un contexto en el que las dudas sobre el programa financiero de 2027, la dinámica de la actividad y las elecciones presidenciales comienzan a tomar mayor protagonismo".

La economía entró en recesión técnica según relevamientos privados

En ese contexto, los Globales argentinos recortaron entre 1,8% y 3,2% en la semana, moviéndose nuevamente a contramano del EMB, ETF de créditos emergentes/distressed, que subió 0,4%. En consecuencia, el riesgo país trepó desde la zona de 710 hasta 790 puntos básicos.

Para Leo Anzalone, director del CEPEC, la suba de este viernes se explica por una nueva caída de los bonos argentinos, en un contexto internacional bajista. "Sin embargo, creo que sería un error atribuir todo al escenario externo. El mercado sigue teniendo dudas sobre la capacidad de Argentina para acumular reservas y afrontar los vencimientos de deuda en dólares, especialmente a partir de 2027".

Anzalone opinó que también pesa la incertidumbre política hacia el próximo año y la debilidad de la actividad económica. "Son factores que hacen que los inversores exijan una mayor tasa para mantener deuda argentina. El equilibrio fiscal es importante, pero por sí solo no resuelve las dudas sobre la capacidad de pago en moneda extranjera", expresó.

"Lo que deja octubre es una señal de que el mercado todavía no está dispuesto a reducir de manera sostenida la prima de riesgo que exige para financiar a la Argentina. Para que el riesgo país baje, no alcanza con sostener el superávit fiscal: también hay que mostrar acumulación de reservas y capacidad de refinanciar los vencimientos", sostuvo el director del CEPEC.

Este viernes, el Banco Central adquirió US$ 96 millones, encadenando dos jornadas compradoras consecutivas luego de tres sin intervención. Con ello, las adquisiciones de octubre sumaron US$ 1.395 millones, a un promedio diario de US$ 66 millones. En lo que va del año, la autoridad monetaria incorporó US$ 15.963 millones desde el mercado de cambios. Las reservas terminaron cayeron US$ 1.592 millones y terminaron el mes en US$ 48.562 millones. La abrupta baja se debe a movimientos característicos del fin de mes.

Las previsiones del Banco Central para la economía argentina

El Banco Central reconoció una contracción de la actividad económica en el tercer trimestre, lo cual marcaría una recesión técnica, debido a la acumulación de dos trimestres consecutivos en baja.

En su informe sobre política monetaria, atribuyó este desempeño a un contexto internacional más adverso, la normalización de la actividad agropecuaria tras las cosechas récord y factores transitorios que afectaron a sectores cíclicos como la industria, la construcción y el comercio. La autoridad monetaria anticipa una recuperación significativa del PBI para el último trimestre el año.

Por otra parte, el BCRA prevé presiones alcistas para la inflación en el último cuarto del año, debido factores estacionales desfavorables en los precios de la carne vacuna y los aumentos de algunos precios regulados.

Por otra parte, la morosidad bancaria cayó al 7,5% en septiembre, desde el 7,75% del mes anterior, mientras que la morosidad de los hogares descendió al 12,2%, desde el 12,8%. El BCRA sostuvo que la reciente caída de los créditos en situación irregular respalda el ciclo de crédito bancario.

Respaldo del FMI

El Fondo Monetario Internacional reconoció el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, pero dejó en claro que la estabilización macroeconómica no alcanza por sí sola. La acumulación de reservas, la reducción del riesgo país y la recuperación del empleo privado aparecen ahora como condiciones centrales para consolidar el crecimiento argentino. Así lo planteó este jueves Julie Kozack, vocera del organismo, al detallar los compromisos asumidos por el equipo económico de Luis Caputo en la tercera revisión del acuerdo.

Durante su habitual conferencia de prensa, la funcionaria confirmó que el FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico que, sujeto a la aprobación del directorio, permitirá liberar US$900 millones adicionales. La expectativa del organismo es que el tratamiento se realice a principios de diciembre, una vez completados los procedimientos internos correspondientes.