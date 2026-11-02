El Gobierno fijó nuevos precios para los biocombustibles en noviembre y podría impactar en la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional fijó nuevos precios para los biocombustibles que se utilizan en la producción de nafta y gasoil. Las medidas establecen los valores de comercialización del biodiésel y del bioetanol durante noviembre de 2026, con un precio de $2.074.474 por tonelada para el biodiésel y valores superiores a los $1.000 por litro para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y maíz.

Combustibles: por el derrumbe del consumo, baja el precio en los surtidores

Las modificaciones fueron establecidas en el Boletín Oficial del lunes 2 de noviembre, mediante las resoluciones 306/2026 y 307/2026 de la Secretaría de Energía, firmadas por su titular, María Carmen Tettamanti.

Ambas disposiciones reemplazan los precios que habían sido determinados para octubre, en el marco de la regulación de los combustibles destinados a la mezcla obligatoria con derivados del petróleo.

La actualización se encuadra en la Ley 27.640, que establece el Marco Regulatorio de Biocombustibles y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de determinar los precios de adquisición de estos productos.

Las resoluciones contemplan tanto las condiciones de comercialización como los plazos máximos de pago que deberán respetarse en el mercado interno.

Cuáles son los nuevos precios del bioetanol para noviembre

A través de la Resolución 306/2026, el Gobierno estableció un precio mínimo de $1.104,886 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, destinado a su mezcla obligatoria con nafta. El importe regirá para las operaciones comerciales realizadas durante noviembre de 2026 y continuará vigente hasta que se publique una nueva actualización.

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles al 1° de diciembre

En el caso del bioetanol producido a partir de maíz, la Secretaría de Energía fijó un precio mínimo de $1.012,662 por litro, bajo las mismas condiciones de comercialización. De esta manera, la normativa establece valores diferenciados para ambos tipos de producción, aunque los dos productos se utilizan en la mezcla obligatoria con naftas.

La resolución también determinó que el plazo de pago del bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente. Esta condición se aplica a las operaciones comprendidas en la normativa y forma parte de las disposiciones comerciales establecidas para el sector.

En los fundamentos de la medida, la Secretaría de Energía explicó que la actualización responde a la necesidad de revisar posibles diferencias entre los valores establecidos y los costos reales de producción. Además, señaló que el mecanismo regulatorio permite introducir modificaciones cuando los precios puedan generar distorsiones en el valor de los combustibles fósiles en los surtidores.

Biodiésel: cuánto costará la tonelada y qué establece la nueva resolución

Por otra parte, mediante la Resolución 307/2026, el Gobierno fijó en $2.074.474 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil. El nuevo valor será aplicable a las operaciones realizadas durante noviembre y se mantendrá vigente hasta que la Secretaría de Energía publique otro precio que lo sustituya.

A diferencia de lo establecido para el bioetanol, la normativa sobre biodiésel dispone que el plazo máximo de pago será de siete días corridos desde la fecha de la factura. La Secretaría de Energía justificó la revisión del precio en las condiciones actuales del mercado y en la aplicación del procedimiento de cálculo aprobado mediante la Resolución 963/2023.

Aumentan la luz y el gas en noviembre de 2026: cuánto subirán las facturas y qué pasará con los subsidios

Las dos disposiciones reemplazan los valores fijados para octubre mediante las resoluciones 269/2026 y 270/2026. Así, el Gobierno actualizó los precios de referencia para la comercialización de biocombustibles utilizados en las mezclas obligatorias con nafta y gasoil. Si bien las normas establecen nuevos importes para noviembre, no precisan el impacto que tendrán sobre los precios finales de los combustibles en los surtidores.

GZ / lr