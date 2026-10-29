El FMI respaldó a Milei y destacó las 4 medidas acordadas con el Gobierno para impulsar el crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero dejó en claro que la estabilización macroeconómica no alcanza por sí sola. La acumulación de reservas, la reducción del riesgo país y la recuperación del empleo privado aparecen ahora como condiciones centrales para consolidar el crecimiento argentino. Así lo planteó este jueves Julie Kozack, vocera del organismo, al detallar los compromisos asumidos por el equipo económico de Luis Caputo en la tercera revisión del acuerdo.

El FMI aprobó el acuerdo técnico, pero giraría los USD 900 millones tras el cumplimiento de "pasos acordados"

Durante su habitual conferencia de prensa, la funcionaria confirmó que el FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico que, sujeto a la aprobación del directorio, permitirá liberar US$900 millones adicionales. La expectativa del organismo es que el tratamiento se realice a principios de diciembre, una vez completados los procedimientos internos correspondientes.

Julie Kozack

Sin embargo, más allá del desembolso, el mensaje del Fondo estuvo puesto en los desafíos pendientes. Kozack insistió en que la Argentina debe continuar fortaleciendo su posición externa para reducir el riesgo país y recuperar mejores condiciones de financiamiento, mientras avanza con reformas destinadas a impulsar la inversión y la creación de puestos de trabajo.

"El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas", afirmó la portavoz, quien remarcó que la continuidad del programa debe complementarse con medidas que permitan trasladar los avances de la estabilización al conjunto de la economía.

El FMI insiste en las reservas como condición para reducir el riesgo país

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia estuvo vinculado con el costo del financiamiento argentino y las dificultades para recuperar el acceso sostenido a los mercados internacionales.

Consultada sobre la evolución del riesgo país, Kozack evitó anticipar cuál podría ser su comportamiento en los próximos meses, pero señaló que la reducción de ese indicador dependerá de la continuidad de las políticas acordadas.

"Nuestro consejo a Argentina es que siga reduciendo su riesgo país. Y para eso ha de continuar con la contundente implementación de las políticas", sostuvo.

En particular, destacó que la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa son fundamentales para mejorar la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

Vale señalar que, si bien el Gobierno consiguió avances en materia fiscal y desaceleración inflacionaria, el riesgo país continúa siendo una referencia clave para medir las posibilidades de que Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales a tasas sostenibles.

El Fondo considera que una posición más sólida de reservas contribuirá a reducir la vulnerabilidad externa y mejorar la confianza de los inversores.

Según Kozack, las autoridades argentinas asumieron un compromiso firme de seguir reconstruyendo las reservas internacionales y movilizar financiamiento para cumplir con las obligaciones del país.

Reforma laboral, crédito hipotecario y RIGI: las cuatro medidas para impulsar el empleo

La portavoz del FMI también puso el foco en un problema que comienza a ganar protagonismo en el debate económico: cómo convertir la estabilización en una recuperación de la actividad que genere puestos de trabajo.

Explicó que durante las conversaciones con las autoridades argentinas hubo un diagnóstico compartido sobre la necesidad de ampliar los beneficios del crecimiento y fortalecer la creación de empleo.

En ese marco, identificó cuatro líneas de acción acordadas con el Gobierno.

La primera consiste en profundizar los mercados de capitales y el financiamiento hipotecario, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, impulsar la inversión privada y estimular la demanda interna.

La segunda apunta a incrementar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer la contratación de trabajadores en el sector privado.

"Esto será realmente importante para asegurar que los beneficios del crecimiento conduzcan a la creación de empleos", explicó Kozack.

El tercer eje está relacionado con el impulso de las iniciativas recientes de infraestructura, mientras que el cuarto busca facilitar la ejecución de inversiones estratégicas comprendidas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este último punto, la vocera mencionó proyectos aprobados por más de US$70.000 millones, una cifra que refleja el volumen de inversiones comprometidas, aunque no equivale necesariamente a desembolsos ya realizados.

Para el FMI, la combinación de estas medidas con las reformas laborales y de mercado aprobadas durante este año debería contribuir a fortalecer el crecimiento y la generación de empleo con el tiempo.

La expectativa, sin embargo, dependerá de que los proyectos se ejecuten efectivamente y de que la expansión de la inversión se traduzca en mayor demanda de trabajadores.

El equilibrio fiscal seguirá siendo el ancla del programa económico

El respaldo del Fondo a la continuidad del programa también comprende la política fiscal y monetaria.

Kozack aseguró que las autoridades argentinas mantienen un compromiso pleno con el objetivo de alcanzar un saldo fiscal global de cero, considerado uno de los pilares del esquema de estabilización.

En materia monetaria, el organismo acordó continuar perfeccionando el marco de política del Banco Central para acompañar la remonetización de la economía, mejorar la administración de la liquidez y favorecer una asignación más eficiente del crédito.

Según explicó la vocera, el paquete de políticas acordado con las autoridades tiene tres objetivos principales: respaldar la reducción de la inflación, fortalecer la capacidad de resistencia de la economía frente a shocks y promover un crecimiento más sostenido.

Se trata de una agenda que busca avanzar desde la estabilización hacia una etapa de mayor dinamismo productivo, aunque manteniendo las restricciones fiscales y monetarias que caracterizan al programa.

Cuándo llegarán los US$900 millones del FMI y qué falta para aprobar el desembolso

La tercera revisión del programa económico ya cuenta con un acuerdo a nivel técnico entre el equipo del FMI y las autoridades argentinas, anunciado a comienzos de esta semana.

No obstante, el entendimiento todavía debe recibir la aprobación del directorio ejecutivo del organismo para habilitar el desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Kozack anticipó que la revisión será elevada para su tratamiento a principios de diciembre y pidió no sobreinterpretar las referencias a los pasos pendientes incluidas en el comunicado oficial.

La funcionaria explicó que, antes de cada presentación ante el directorio, el Fondo debe completar procedimientos internos, finalizar documentos y realizar las revisiones correspondientes.

"Son los procesos estándares y normales. No quisiera que se sobreinterpretara a qué nos referimos con esos pasos", aclaró.

De esta manera, buscó despejar las interpretaciones sobre posibles obstáculos adicionales para el tratamiento del acuerdo, aunque el desembolso continuará condicionado a la aprobación formal del directorio.

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la posibilidad de modificar el perfil de vencimientos de las obligaciones argentinas con el organismo.

Ante las consultas sobre una eventual condonación o extensión de los plazos de pago, Kozack evitó ofrecer definiciones concretas.

Señaló que las cuestiones relacionadas con una posible condonación corresponden al ámbito del directorio ejecutivo y reconoció que no contaba con mayores detalles sobre eventuales modificaciones en los vencimientos.

Sin embargo, explicó que la gestión de la deuda y el calendario de obligaciones forman parte de las conversaciones que el Fondo mantiene con las autoridades argentinas.

Por ahora, el FMI no anunció una reprogramación de vencimientos ni una reducción de las obligaciones pendientes.

lr