El FMI aprobó el acuerdo técnico, pero giraría los USD 900 millones tras el cumplimiento de "pasos acordados"

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno cerraron la tercera revisión a nivel técnico. Con elogios a la gestión macroeconómica, el organismo le dio un visto bueno al programa económico y fijó la fecha de reunión del Board, pero aseguró que el desembolso de USD 900 millones llegará luego del cumplimiento de medidas previamente "acordadas”. La administración de Javier Milei tendrá alrededor de un mes para avanzar.

Tanto en el plano de las cuentas públicas como en términos de acumulación de reservas, dos de los puntos más importantes en la mira, el Fondo respaldó el rumbo oficial. Luego, aclaró: “Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, reza el comunicado de la entidad crediticia.

Entre el acuerdo a nivel staff y la aprobación de los representantes de los países que conforman el FMI suele pasar alrededor de dos semanas —aunque ha pasado más tiempo, pero de forma indeterminada—. Esta vez, en la tercera semana de noviembre en Washington habrá feriados por el Día de Acción de Gracias, por lo tanto el organismo no tendrá actividad. El Fondo le da así tiempo al equipo económico de que ajuste, si existiese, algún tipo de pedido. Con la presión post Brasil, Caputo negocia medidas de "alivio" aún cuando Milei ratificó el programa económico



Con la presión post Brasil, Caputo negocia medidas de "alivio" aún cuando Milei ratificó el programa económico



Ante la consulta de PERFIL, en el Ministerio de Economía no dieron respuesta a la pregunta sobre el contenido de eventuales medidas. Si bien se trata de una redacción habitual en los comunicados de la entidad, el cierre de la revisión a nivel staff anterior en abril también señaló la existencia de "medidas pendientes". Las semanas siguientes el Banco Central redujo encajes y aceleró la compra de divisas en el mercado oficial.

En esta comunicación, el Fondo pidió "avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente". Una referencia tanto a las concesiones viales de los 9000 kilómetros de rutas que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en las últimas semanas, como las privatizaciones ya cerradas como AySA y Transener. También a las transferencias al sector privado en vías de concretarse: la más cercana es el Belgrano Cargas, recientemente postergada por el portazo del Grupo México ya fuera de la licitación.

Estrategia financiera y regreso a los mercados

Además, la misión técnica liderada por Joyce Wong que inició el 21 de septiembre con el viaje de la comitiva a Buenos Aires hizo foco sobre la estrategia financiera. Según el FMI, el equipo económico se comprometió a "fortalecer los colchones de reservas", es decir, vía compras del Banco Central, pero también "se complementará con la aplicación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades que continuará movilizando financiamiento procedente de los mercados internos de capital, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones".

Dos meses atrás, el Tesoro frenó la emisión de bonos en dólares bajo ley local con los que acumuló más de USD 2.000 millones en el año y tenía espacio para intentar hacerse de unos USD 1.000 millones más. Sobre la eventual vuelta de emisión de titulos bajo ley internacional, el Fondo destacó que "las autoridades acordaron mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan, y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario. Se seguirán realizando esfuerzos para extender aún más los plazos de vencimiento".Más allá del efecto Brasil, el riesgo país se dispara por las dudas sobre el futuro de la economía argentina



Más allá del efecto Brasil, el riesgo país se dispara por las dudas sobre el futuro de la economía argentina



En esta misma línea vinculada a la captación de divisas y el ordenamiento de los pasivos, el organismo puso en números los resultados que calificó como "impresionantes" frente a una coyuntura mundial compleja. El comunicado detalló que las reservas netas superaron en USD 4.000 millones la meta fijada para fines de junio, apuntaladas por compras del Banco Central cercanas a los USD 16.000 millones en lo que va del año. A su vez, el FMI destacó que el BCRA logró refinanciar USD 6.000 millones de sus operaciones de pases (repo), pateando vencimientos por USD 5.000 millones hacia 2028. En paralelo, el Gobierno ya garantizó USD 3.200 millones de financiamiento bancario internacional y, según reveló la entidad, se encuentra "muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año".

Ancla fiscal, bandas cambiarias y RIGI

En el frente de las cuentas públicas, el Fondo ratificó que el ancla fiscal continuará siendo el pilar central del programa. El staff técnico hizo un aval explícito a la hoja de ruta delineada en el Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso, acompañando el objetivo de consolidar un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo equivalente para el año siguiente. De concretarse, el FMI subrayó que la Argentina alcanzaría su cuarto año consecutivo de superávit primario y equilibrio fiscal financiero, aunque dejó asentado el pedido de que la disciplina en el gasto permita, a su vez, "proteger el gasto prioritario en materia social y de infraestructura".

Respecto al plano monetario, el FMI convalidó la ruta actual que instrumenta el Banco Central, despejando —al menos en el corto plazo— las presiones por una salida del cepo. El texto oficial avaló que la autoridad monetaria continúe fijando metas sobre los agregados monetarios para sostener la desinflación, "preservando a la vez la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias".

Asimismo, el organismo respaldó el incipiente proceso de "remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito". Por último, en el apartado de reformas estructurales, el organismo de crédito ponderó los cambios normativos en materia laboral y comercial instrumentados a principios de año. El principal destaque en este punto se lo llevó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): según las cifras que maneja Washington, las inversiones aprobadas bajo este esquema ya superan los USD 76.000 millones. Para el FMI, la ejecución de estos desembolsos millonarios, sumada a la profundización del mercado interno de capitales, será la clave para "fortalecer el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo".





ML