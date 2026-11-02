El dólar oficial llegó a un nuevo máximo mientras el riesgo país superó los 800 puntos en medio de tensiones financieras

El dólar oficial cerró a $1.565 para la venta, marcando un nuevo máximo este lunes 2 de noviembre, en medio de tensiones financieras que llevaron al riesgo país a superar los 800 puntos básicos.

El avance de la cotización estadounidense en lo que va del año acumuló 5,74%, ubicándose muy por debajo de la inflación en torno al 26% según estimaciones privadas.

Los dólares financieros tuvieron muy leves bajas. El MEP registró una mínima suba del 0,02%, posicionándose en $1.568,40 para la venta y $1.565,70 para la compra, con una corrección de 0,02%, mientras que el Contado con Liquidación avanzó un 0,16% para terminar en $1.658,80 para la venta y $1.658,00 para la compra.

El dólar blue El operó sin variaciones (0,00%), situándose en $1.565,00 para la venta y $1.545,00 para la compra.

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Daniel Chodos, Jefe de Rsearch de Dhalmore Capital, comentó a PERFIL que la suba de hoy la interpreto como un movimiento moderado de unos $5 respecto de los niveles operados el viernes, o como un catch-up frente a la depreciación que tuvieron las monedas de la región el viernes y que el peso argentino no reflejó en el cierre.

“En cualquier caso, el volumen operado hoy fue muy bajo (US$ 384 millones por debajo de los US$ 540 millones que venía operando en promedio por día la semana pasada)”, añadió.

Según Chodos, “debido a las restricciones que tienen los bancos de aumentar su posición de contado en moneda extranjera el último día habil del mes, ese flujo generalmente se canaliza al primer día del mes siguiente”.

Rocio Bisang, economista de la Consultora GMA Capital opinó que la suba de hoy “se inscribe en una tendencia un poco más general que venimos viendo en las últimas ruedas. El dólar venía mostrando cierta estabilidad relativa, en contraste con un contexto financiero bastante más complicado, con el riesgo país al alza y los activos argentinos bajo presión”.

Para la economista, “esa tensión empieza finalmente a trasladarse también al dólar. La incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de 2027 y la falta de buenas noticias a nivel local se suman a un contexto externo más complicado, con las elecciones en Brasil y la dinámica de tasas americanas complicando las perspectivas de financiamiento y reforzando la necesidad del Central de hacerse de divisas. Todo eso refuerza una demanda de cobertura que ya venía bastante alta para ser un año no electoral y que en las últimas ruedas parece haberse intensificado”.

Riesgo país en suba y caídas de bonos y acciones

El contexto de la suba del dólar está marcado por una tendencia de suba del riesgo país, que este lunes alcanzó los 803 puntos, el nivel más alto desde las elecciones de medio término en 2025.

Los bonos en dólares sufrieron caídas generalizadas, lideradas por AE38 (-1,6%) y GD46 (-1,4%). La gran mayoría de los ADRs de empresas argentinas en Wall Street también se tiñeron de rojo, con las mayores bajas en Irsa (-13,5%), Cresud (-8,1%) e YPF (-5,9%).

El Banco Central comenzó noviembre sin comprar divisas y las reservas terminaron US$ 50.441 millones. Durante la semana pasada, la autoridad monetaria no había incorporado dólares en tres de las cinco ruedas.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que los 800 puntos básicos serán la primera referencia para el riesgo país, "aunque para una recuperación sostenida será necesario que empiecen a despejarse las dudas que pesan sobre la deuda argentina".

La plataforma de inversiones sostiene que "esta semana habrá que seguir la reacción del real y la continuidad de las compras del Banco Central. Afuera, las elecciones legislativas estadounidenses del martes pueden mover simultáneamente las tasas de los Treasuries, el dólar y el apetito por emergentes".





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