Donald Trump confirmó a empresas de EE.UU. que tendrán disponibles US$30.000 millones para invertir en Argentina

El Gobierno de Donald Trump transmitió a las empresas estadounidenses que operan en la Argentina su intención de ampliar de manera sustancial el financiamiento para proyectos en el país. La señal llegó tras la visita del subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y contempla un esquema combinado que podría alcanzar un apoyo total de hasta US$ 30.000 millones a través de organismos de crédito de Estados Unidos.

Donald Trump

Según detalló Alejandro Díaz, representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) analiza un potencial de recursos por US$ 20.000 millones, mientras que el Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM) evalúa elevar su respaldo a US$ 10.000 millones. Con respecto al desembolso atribuido a la DFC, el ejecutivo aclaró la independencia de los instrumentos al explicar que "los 20.000 millones son, para mí, separados" y agregó que "dan garantías, dan desembolsos directos. Es un portafolio".

Caputo sobre el RIGI: "Estas inversiones garantizan que Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio"



Actualmente, la DFC estudia 25 proyectos en territorio argentino, enfocados principalmente en sectores clave como energía, minería e infraestructura. Entre las operaciones en análisis se encuentran un préstamo corporativo para Vista Energy Argentina y conversaciones para el desarrollo de líquidos del gas natural de TGS, orientado a procesar componentes de Vaca Muerta para su exportación desde Bahía Blanca. En tanto, el principal caso testigo de EXIM sigue siendo Argentina LNG, el desarrollo liderado por YPF, ENI y XRG, para el cual emitió una propuesta indicativa no vinculante de hasta US$ 6.000 millones. Sobre el techo de financiamiento de EXIM, Díaz precisó que "el capital comprometido del Eximbank probablemente lo lleven a US$ 10.000 millones, pero hay que revisarlo y tiene que aprobar el directorio".

Los fondos anunciados no corresponden a giros automáticos ni únicamente a créditos directos, sino que requieren de la integración con el sector financiero tradicional. El representante de AmCham remarcó que "el DFC lo que promueve es que la empresa lo complemente con financiamiento privado", obligando a las compañías a gestionar el capital restante con bancos comerciales, organismos multilaterales u otros inversores.

Por último, el despliegue responde a un cambio en la estrategia de Washington para competir con el modelo chino, caracterizado por empaquetar financiamiento, equipamiento y ejecución. Díaz sostuvo que “ese es un cambio sustancial que ha incorporado la administración de Donald Trump”, en sintonía con las declaraciones previas del embajador Peter Lamelas, quien había anticipado la posibilidad de movilizar hasta US$ 20.000 millones antes de fines de 2027 sujetando la continuidad del respaldo al rumbo político e institucional de la Argentina.

El Senado aprobó el régimen de inversiones, debate la reforma de Salud Mental y Bullrich respaldó a Villarruel ante el Gobierno

Alejandro Díaz sobre el RIGI: "da una sustentabilidad de reglas de juego y hay derechos adquiridos"

En una entrevista brindada a Ámbito, el CEO de Amcham Argentina, Alejandro Díaz, analizó el rumbo económico y político del país, señalando que la macroeconomía se encuentra encausada, aunque advirtió sobre la falta de homogeneidad en la recuperación de los distintos sectores de la actividad microeconómica.

Consultado sobre la seguridad jurídica y el impacto institucional, el ejecutivo afirmó que "el RIGI le da una sustentabilidad de reglas de juego, pero podemos decir que Argentina un Gobierno futuro puede remover el RIGI, pero hay derechos adquiridos", destacando a su vez que la Corte Suprema está interpretando de manera correcta la necesidad de un cambio estructural en el modelo económico nacional.

En materia de competitividad y costos internos, Díaz remarcó la importancia de aliviar la carga tributaria y mejorar la infraestructura logística del país mediante una mayor integración ferroviaria y el desarrollo de vías navegables. Asimismo, advirtió sobre los desafíos que impone la litigiosidad laboral en sectores que aún no muestran un crecimiento sostenido.

Por último, al evaluar el escenario legislativo de cara a las elecciones y una posible modificación del calendario electoral, el referente de la cámara empresaria sostuvo que la eventual suspensión o eliminación de las PASO "permite que ese proceso se postergue un poco más, dando tiempo a que los sectores se recuperen y que las inversiones empiecen a fluir", en un contexto que calificó de difícil predicción para la dinámica parlamentaria.