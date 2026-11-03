De cuánto es el salario de los empleados de estaciones de servicio en noviembre: básicos y adicionales

El Sindicato de Estaciones de Servicio GNC, Garages, Playas y Lavaderos (SOESGYPE) y la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AES) suscribieron el acta acuerdo correspondiente a la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo 317/99. El documento fue firmado el 29 de octubre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la representación sindical que encabeza Carlos Alberto Acuña y la parte patronal representada por Carlos Daniel Madrazo.

Empleadas domésticas: la grilla completa de remuneraciones mínimas por hora y mes a partir de octubre

El entendimiento selló la pauta salarial para el tramo final del año en el marco de la negociación del período abril 2026 - marzo 2027. Las partes acordaron aplicar un incremento del 3,3% a partir del 1° de noviembre de 2026, tomando como base de cálculo las remuneraciones establecidas para el mes de octubre.

La recomposición tomó en cuenta la variación de los índices del IPC publicados por el INDEC entre agosto y octubre. Además, dirigentes y empresarios fijaron una cláusula de revisión para reunirse a partir del 15 de enero de 2027 y evaluar el impacto de las variables económicas. Las entidades solicitaron la homologación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Grilla de sueldos por categoría para estaciones de servicio en noviembre

El cuadro salarial dispuesto para el período de noviembre de 2026 establece los siguientes valores en los sueldos básicos del personal encuadrado en el sector:

- Encargados: $1.707.776,13

- Administrativos: $1.674.353,01

- Op. Servicio: $1.669.213,80

- Op. de Playa: $1.649.156,51



- Op. Auxiliar: $1.606.565,82

- Op. Conductor: $1.638.170,76

- Op. Int. y Anexos: $1.632.585,62

- Sereno: $1.645.163,41

- Franquero: según categoría que cubra

Sueldos en las Fuerzas Armadas, Seguridad y el IOSFA: el cuadro de asignaciones para el mes de octubre

A los básicos de la escala se incorporan los adicionales de convenio. El concepto por Asistencia contempla un 8% sobre la remuneración base para todas las categorías. El ítem Manejo de Fondos asigna un 8% adicional, con excepción del operador auxiliar.

En materia de Antigüedad, el convenio establece un adicional del 2% anual para los trabajadores que tienen entre 1 y 20 años de servicio, e incrementa al 3% por año para quienes acumulan 21 años o más en el puesto.



GZ