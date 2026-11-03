Cyber Monday 2026: televisores, PlayStation y hasta sidra, qué productos lideran las ventas

El Cyber Monday 2026 arrancó con fuertes descuentos, cuotas sin interés y una marcada demanda de productos tecnológicos. Según los primeros datos difundidos por Mercado Libre, los Smart TVs, las consolas de videojuegos y los aires acondicionados lideran las ventas por facturación. La nueva edición del evento comercial comenzó este lunes 2 de noviembre y reúne promociones en supermercados, plataformas de comercio electrónico y pasajes aéreos.

CyberMonday 2026: las 12 cuotas se duplican, pero las ventas muestran que el consumo sigue frío

Los primeros resultados de Mercado Libre muestran que la tecnología concentra una parte importante de las compras de mayor valor. El ranking de facturación está encabezado por los televisores Smart TV de 55 pulgadas, seguidos por la consola PlayStation 5, los kits de internet Starlink, los aires acondicionados split inverter frío/calor y el celular Samsung Galaxy A57. La plataforma mantendrá sus promociones hasta el miércoles 4 de noviembre, con descuentos de hasta el 45%, cupones y financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se analizan las unidades comercializadas. En ese segmento, los productos más vendidos durante el primer día fueron el óleo capilar, las cápsulas de café, el sérum de ácido hialurónico, la sidra y los ventiladores de techo. Por su parte, zapatillas, perfumes, celulares, tablets y electrodomésticos se ubicaron entre las categorías más visitadas, mientras que las sandalias se destacaron dentro de las búsquedas de indumentaria.

Cyber Monday

Cyber Monday 2026: descuentos de hasta 45%, cuotas sin interés y promociones en viajes

Entre las principales ofertas del evento, Carrefour anunció descuentos de hasta el 40% en electrodomésticos seleccionados para compras en un pago y financiación de hasta 18 cuotas sin interés. La cadena extenderá sus promociones desde el 2 hasta el 8 de noviembre, tanto en su tienda online y aplicación como en los hipermercados de todo el país. En Smart TVs, aires acondicionados, heladeras y lavarropas seleccionados, los descuentos alcanzarán el 20% en un pago, mientras que celulares, notebooks, cocinas y termotanques tendrán rebajas de hasta el 15% o financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

La cadena también incorporó beneficios adicionales para quienes utilicen medios de pago de Carrefour Banco. Entre ellos, se destaca un 10% de descuento extra en un pago para determinados electrodomésticos, además de promociones del 25% el martes 3, del 15% el miércoles 4 y del 20% el jueves 5 en compras online con tarjeta de crédito de la entidad. A esto se suman cupones en la aplicación, descuentos en productos de marca propia y entregas gratuitas en determinadas zonas y fechas.

Cyber Monday 2026: cuándo aparecen las ofertas con descuentos de al menos el 50%

Las promociones de Carrefour también alcanzarán productos de consumo cotidiano. Entre el 3 y el 11 de noviembre, la empresa ofrecerá hasta 2x1 en marcas seleccionadas, más de 1.000 productos en promoción, 3x2 en vinos y espumantes y descuentos del 70% en la segunda unidad de determinados fideos secos, tapas para empanadas, detergentes y rollos de cocina.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas se sumó al Cyber Monday con un 10% de descuento en todas sus rutas para compras realizadas entre el 2 y el 4 de noviembre. En el caso de los vuelos dentro del país, la compañía también ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

En paralelo, Mercado Libre mantendrá hasta el 4 de noviembre su propuesta de descuentos de hasta el 45%, miles de cupones y envíos en 24 horas. Los suscriptores de MELI+ también podrán acceder a beneficios exclusivos y envíos gratuitos a todo el país en compras desde $15.000, junto con las promociones disponibles en tecnología, hogar, moda, belleza y deportes.

Más de la mitad de los consumidores desconfía de las ofertas del Cyber Monday

Pese a la variedad de promociones, el relevamiento de MAIN Trade Marketing Solutions, realizado mediante su plataforma maINsight, muestra que el 52,4% de los consumidores tiene poca o ninguna confianza en los descuentos del Cyber Monday. Dentro de ese grupo, el 47,1% manifestó poca confianza y el 5,4% aseguró no confiar en absoluto. En contrapartida, el 38,5% declaró tener bastante confianza y el 9,1%, mucha.

El estudio también identificó cuáles son los principales incentivos para concretar una compra, en donde el 86,6% de los encuestados prioriza los descuentos de precio, mientras que el 59,4% considera importantes las cuotas sin interés y el 36,9% valora especialmente los envíos gratuitos. Los resultados reflejan que, aunque la financiación y la logística influyen en las decisiones, el precio continúa siendo el factor más relevante.

Según MAIN, el 66,8% de los consumidores compara precios entre diferentes tiendas y el 63,6% revisa cuánto costaba anteriormente el producto. Además, el 36,4% consulta opiniones o reseñas y el 15,5% recurre a redes sociales o sitios especializados para obtener información adicional.

Cyber Monday 2026: qué descuentos y cuotas ofrecen Banco Nación, Naranja X, ICBC y BBVA

Con respecto a la diferencia en la edad de los compradores, entre los consumidores de 21 a 40 años, el 90,8% considera importante el descuento, frente al 80% de quienes tienen entre 41 y 70 años. A su vez, el 70,8% de los menores de 40 años revisa los precios anteriores, mientras que esa práctica alcanza al 55% del grupo de mayor edad.

Por último, el Cyber Monday 2026 combina una fuerte demanda inicial de tecnología y productos cotidianos con consumidores que analizan cada vez más las condiciones de las promociones. Mientras las empresas compiten mediante descuentos, financiación y beneficios de envío.

GZ / lr